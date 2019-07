La Fiscalía no respondió a nuestras solicitudes contra exalcaldes, denuncia el auditor

“No respondió” a una petición de la ASEY la Fiscalía

La investigación contra exalcaldes acusados debería ser de oficio —dice el auditor

La investigación de los hechos denunciados contra los exalcaldes debería ser de oficio, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha coadyuvado siempre, solicitó diligencias a la Fiscalía, pero no respondieron. Además, deberían solicitar la opinión de esta institución antes de declarar la prescripción (de los delitos) y no lo han hecho, informó ayer el auditor Mario Can Marín.

“Yo creo que no deberían declararlos como ya prescritos, al menos que ya hayan agotado sus procesos de investigación y tengan elementos suficientes, ya que es un proceso de ellos, donde nosotros coadyuvamos”, consideró.

El sábado pasado informamos que los exalcaldes denunciados por malos manejos de los recursos públicos, anteriores a 2017, entre los que están por lo menos dos alcaldes hoy en funciones (la de Tinum y el de Yaxcabá), ya pueden estar tranquilos porque no procederán contra ellos, pues para la Fiscalía ya prescribieron y están en su proceso de cierre.

Can Marín fue entrevistado precisamente porque la ASEY denunció a los exalcaldes por presuntos malos manejos de recursos públicos.— David Domínguez Massa

El SEAY

Ayer también se buscó la opinión de Graciela Torres Garma, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY), quien dijo que le tomó por sorpresa esta noticia.

Reunión de análisis

Pero agregó que ya convocó a los consejeros de esta institución a una reunión para mañana, a fin de analizarlo entre todos y que puedan emitir una opinión más responsable.