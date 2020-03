La pandemia trae escasez de pasaje para “uberistas”

Todas las tardes, después de una larga jornada como chofer de Uber, Nora Alfaro Gómez se echa un manguerazo y enjabona sus brazos, cara y pies antes de entrar a su casa donde la espera su familia.

“Después del manguerazo en la calle, mi hija me espera en la puerta con un frasco de Lysol y me lo echa hasta en los zapatos y de allí directo me voy al baño para bañarme y así poder interactuar con mi familia”.

Hasta hace dos semanas no hacía nada de eso, pero con la contingencia sanitaria comenzó a tomar dichas medidas.

No es lo único que ha cambiado en la labor de Nora como “uberista”. Últimamente se ha dado cuenta que tiene muchas horas muertas. “He estado esperando viajes más de una hora; prácticamente estoy teniendo un viaje cada 45 minutos en promedio, es una pérdida de tiempo y la ganancia ya no es la misma”.

“Los domingos eran días muy buenos. Yo desde las 5 de la mañana ya tenía viajes, sobre todo de la gente que iba a las carreras, pero ahora nada. No hay carreras, no hay Bici-ruta, no hay Mérida en Domingo; entre semana es igual, yo desde temprano llevaba a muchos a sus trabajos, pero ahora muchos ya trabajan desde sus casas”.

Asegura que antes de la contingencia en diez horas de trabajo se podían hacer 20 a 25 viajes, “ahorita en diez horas, si haces 17 viajes ya es mucho”.

Además, según dice, a partir de la contingencia las tarifas comenzaron a bajar. “Antes, con veinte o veinticinco viajes uno podía sacar más $1,000, pero ahora si logras hacer veinticinco viajes no haces ni $700. Claro, al usuario le conviene, pero a quienes estamos detrás del volante ya no nos alcanza”.

Y es que con ese ingreso tiene que sacar para la gasolina, para la renta del vehículo y, ahora con la contingencia, para el gel antibacterial y alcohol que ofrece a los usuarios y el Lysol con lo que desinfecta asientos, manijas y portezuelas.

“Claro, ahora nos está ayudando la baja de gasolina, pero hasta mediados de marzo pagábamos $400 diarios de gasolina”, apunta.

Dice que es tal la situación que ha intentado agregarse a Uber Eats, que en estos días sí les va bien, pero la plataforma no se le permitió por no ser la dueña del vehículo así que optó por preparar en sus ratos libres pastelitos de coco, camote, nutella y queso Philadelfia, y ofrecer bocadillos a domicilio.

Nora espera que la situación no se complique, aunque de antemano sabe que va para largo, pues le ha tocado transportar a médicos o enfermeras que le comentan que se va a complicar.

“Es primera vez que veo una situación así, ni siquiera se compara cuando hubo dengue hemorrágico a gran escala, pero ¿por qué? porque sabían qué era y cómo se combatía, pero con esto, médicos me han dicho que el gran problema es que no hay tratamiento porque se desconoce”.— Iván Canul

A Nora, quien no puede dejar de trabajar, no le queda más que tomar sus precauciones y por eso todos los días toma vitaminas, hace sus gárgaras, monitorea su estado de salud constantemente y procura mantener impecable su carro, y cuando llega a su casa no interactúa con su familia hasta estar completamente limpia.

