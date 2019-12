La gasolina, sin aumento

El precio base no varía, a pesar de ajustes en el IEPS

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que los ajustes al IEPS anunciados por Hacienda “son porcentajes bajos y están en función de la inflación”, pero algunos productos por cuestiones de demanda no pueden modificar sus precios finales y las empresas tendrán que absorber esos ajustes.

En algunos casos, admitió, sí podrán repercutir en el consumidor, pero lo que es definitivo es que no se espera una cascada de alzas o un efecto inflacionario mayor al actual, que es del 3%.

“Ese ajuste solo se refleja en algunos artículos, no es de manera generalizada, no se aumentan impuestos en forma general, solo a bebidas azucaradas, cigarros y combustibles”, explicó.

“En el caso del combustible tiene un efecto distinto, el precio base no está cambiando, el precio predominante lo fija Pemex. Lo que hay que dejar claro es que no aumenta el precio de los combustibles, solo aumenta en términos de la inflación en el IEPS y no debe generar un efecto de alzas de precios general”, reiteró.

A su decir Pemex fija el precio predominante en los combustibles y aunque haya marcas extranjeras que funcionan como franquicias, el combustible lo sigue distribuyendo Pemex. La mayor parte del combustible que se consume en México es propiedad de Pemex y solo algunas gasolineras aplican aditivos para usar el nombre de la marca.

Ante este escenario, el precio de los combustibles no va a aumentar y ya lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá incremento en las gasolinas.

“En el combustible que provee Pemex, por efectos de la inflación, no se reflejará un alza en el precio al consumidor, el incremento lo tendrá en el IEPS”, señaló.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

No hay doble incremento

De acuerdo con López Campos, en las gasolinas no se produce el efecto de un doble incremento, como puede ocurrir en otros artículos como los cigarros y las bebidas con azúcar (refrescos, jugos, jarabes, polvos, entre otros).

Traslada al impuesto

El líder explicó que en estos productos los comerciantes pueden aplicar el ajuste del impuesto al producto que vende al público. Es decir, aplica el ajuste y el precio sí aumenta.

