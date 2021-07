Nota del Día

1999 deja hoy en Yucatán la herencia de un conflicto inédito que ensombrece el horizonte político, económico y social del año 2000.

Una sola voluntad, la del gobernador, domina a los tres Poderes del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- y los maneja según sus intereses, estén o no en concordancia con el bien común y las leyes decretadas para protegerlo.

Los dirigentes de las instituciones del sector privado, con su silencio, indiferencia o colaboración, permiten o estimulan el gobierno unipersonal y autoritario.

Hay excepciones encomiables, particularmente en los partidos de oposición y agrupaciones cívicas, que cumplen su función acostumbrada de confirmar la regla, pero, en nuestro caso, son también un aliento de esperanza.

La reconcentración del mando en un Poder único ha propiciado, en una de sus manifestaciones, la confrontación pública constante de la verdad contra la mentira, el derecho contra la imposición, la justicia contra la arbitrariedad, el sectarismo contra la democracia.

En cada confrontación, los protagonistas fueron y son cabalmente identificados, de manera que no quedara ni quede duda de quién es quién, dónde está y qué pretende.

En términos generales, han triunfado, impunes y aplaudidas, la mentira, la imposición y la arbitrariedad, el sectarismo.

Este retroceso político, que nos devuelve de sopetón a una vejez que se pensó jubilada, nos aleja del progreso con que en este campo avanzan la nación mexicana, como pueblo federado, y los compatriotas de otros estados del país que, por su número creciente, hacen resaltar nuestro atraso.

Este retroceso tiene dimensiones nuevas. Antes se procuraba esconder o maquillar la farsa para cubrir las apariencias. El pudor está descontinuado. Hoy se hace gala de la farsa.

Antes hubo, en las relaciones entre gobernador y gobernados, una frontera invisible, pero inviolable, que delimitaba campos de decisión reservados al Presidente de la República.

Cautela, prudencia, instinto de conservación o amor propio frenaban a las autoridades provincianas frente al temor de que la voz presidencial les ordenara la marcha atrás.

Los yucatecos no tienen ya esa protección. Ese nuevo federalismo que se predica desde el altiplano, genuino quizá, pero inmaduro y a veces alcahuete, da sobre la superficie la impresión, por lo menos aquí, de que el Presidente ya no quiere intervenir contra un gobernador, ya sea porque no puede hacerlo -el ocaso del presidencialismo- o porque conveniencias políticas -la supervivencia del PRI- se lo impiden.

Aunque ha generado en Yucatán un brote de feudalismo, que esto suceda tiene también aristas positivas. Nos advierte que no esperemos nada de afuera. Lo que no hagamos los yucatecos no lo hará nadie por nosotros. Es el rostro inédito del conflicto que nos acompañará esta noche al trasponer la puerta del 2000.

¿Qué haremos los yucatecos en el 2000 cuando el sistema autoritario que nos gobierna, fortalecido por la abstención o colaboración de los rectores de la comunidad, contravenga la ley, viole los derechos humanos y vulnere la moral, la ética, la verdad, la justicia, la honradez, el respeto a la intimidad y otros valores fundamentales de la familia, célula vital de la sociedad? En un entorno enfermo, ¿puede subsistir una familia sana? Sucesos reveladores de 1999, como el caso Medina Abraham, los bochornosos escándalos en el Congreso, la administración secreta y el ejercicio sectario de los dineros del pueblo y la degradación en que ha caído el lenguaje público conducen a preguntas inquietantes: ¿Quién custodia en Yucatán los valores de la familia y el bien común? ¿Alguien se siente responsable de su vigencia? Por falta de interés, confusión o desorientación, debilidad o ausencia de guías, hemos dado muestras en 1999, demasiadas, de que no consideramos oportuno, ni mucho menos necesario, protestar o intervenir cuando las agresiones a la verdad, la justicia, los derechos y la dignidad de la persona humana afectan al vecino pero a nosotros no... por ahora.

Por ese despeñadero se llega a la indefensión social. Al estado de una sociedad que no tiene el ánimo ni la voluntad ni el interés de defender los valores del espíritu si esta defensa significa un riesgo para la diversión, la comodidad, el bolsillo, la vida social, el afán de notoriedad o la ambición de poder. El 2000 nos plantea el desafío de examinar a conciencia nuestras instituciones, sus estructuras, sus dirigentes, y decidir si la trayectoria que han seguido en 1999 es o no la que nos conviene de cara a los sucesos trascendentales que nos esperan y habrán de poner los cimientos de la vida yucateca en el despegue del siglo XXI.

Tendría alta carga de irresponsabilidad la postura imprudente de sentarnos a esperar que los tres Poderes del Estado y las directivas de las instituciones se coludan con su acción o inacción en un solo frente para violar la ley, en agravio de las garantías individuales que tutelan el bien común. ¿Exagerado? Quizá. ¿Improbable? Ojalá. ¿Posible? Esa es cuestión nuestra.

Nos puede orientar en la respuesta a los desafíos del 2000, en esta tarea que nadie hará por nosotros, el mensaje de Juan Pablo II que honra y encabeza hoy nuestra página editorial de la sección Nacional-Internacional.

Con la experiencia de 21 años de pontificado, el Papa nos dice que en el milenio que viene el mayor desafío y principal compromiso del cristiano tiene dos vertientes inseparables: la vertiente individual, que consiste en la creciente eficacia del servicio a los demás, mediante la solidaridad en la defensa de la libertad y la justicia, y la vertiente pública, que consiste en IMPONER -prestemos atención-, en IMPONER a la sociedad el respeto a los derechos y la dignidad de la persona humana, porque son el sustento de todas las leyes de la convivencia social.

En esta defensa solidaria, poco vista y menos practicada en nuestro medio, Juan Pablo II considera más valioso el testimonio del seglar cristiano que la cátedra del maestro, a menos que éste también rinda un testimonio personal de congruencia y autenticidad. Traducida al campo cívico, la recomendación pontificia nos dice que en la lucha por la justicia y la libertad el ciudadano auténtico tiene más importancia que el gobernador, el alcalde, el diputado, el dirigente, el sacerdote o el obispo, a menos que estas autoridades refrenden con su ejemplo las bondades de su discurso.

En tiempo de confusión e incertidumbre, las recomendaciones de Juan Pablo II nos deben orientar a la hora de medir y juzgar la función de nuestras instituciones, la ejecutoria de sus dirigentes, la obra de nuestros actuales gobernantes y la oferta de los candidatos que aspiran a gobernarnos.

Sobre esta tarea apremiante arroja resplandores de faro el pensamiento de Julián Marías, capitán de la filosofía cristiana contemporánea, en otro artículo que adorna nuestra página editorial junto a Juan Pablo II.

Nuestro ilustre colaborador español, en un artículo que parece escrito para Yucatán, exalta el deber ciudadano de decir y repetir la verdad sin descanso ni fatiga, hasta establecerla en la sociedad, y señala la obligación de denunciar y combatir el cultivo y difusión de la mentira, hasta desactivar su virulencia, privarla de su impunidad y aislarla en el desprestigio.

Que el cristiano sentido solidario de la justicia y la libertad, que ha sido nuestro déficit mayor en 1999, sea el superávit generoso que financie nuestros buenos propósitos del 2000, en el clima de trabajo fecundo, en el seno de la paz y la concordia que DIARIO DE YUCATAN desea a sus lectores al entregarles en estas líneas, con gratitud y afecto, su saludo cordial de año nuevo.— CARLOS R. MENÉNDEZ NAVARRETE