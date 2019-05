La inversión en Yucatán “sigue cayendo“

Las perspectivas económicas, tema de próxima charla

En 2018, Yucatán tuvo un crecimiento económico del 3.6% por encima del total nacional que fue del 2%. Y, además, es de los ocho estados que crecieron más del 3%, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

“La verdad es que la actividad económica de Yucatán está muy bien, el gobierno tiene buenos planes… pero claro estamos dentro de una república que va a crecer poco y esto nos va a afectar”, dice el doctor Luis Foncerrada Pascal, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.

El doctor Foncerrada, quien durante diez años fue director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, hablará de estos temas en la conferencia “Perspectiva económica en el ámbito nacional”, que impartirá el martes 7 próximo en las instalaciones de la universidad.

“La idea es hablar de las perspectivas económicas de este año frente al contexto internacional que se está complicando mucho. China está reduciendo su crecimiento económico importante y eso va a afectar el crecimiento de Europa, Estados Unidos, Asia y nosotros”.

El doctor Foncerrada, quien también funge como economista jefe de la American Chamber de México, comparte también que Estados Unidos, que es el principal mercado del país, tiene indicios de una desaceleración que podría tener lugar a finales de año.

“Puede entrar una verdadera recesión dentro de un año porque la curva de rendimientos de las tasas se invirtió, es decir, se empieza a pagar más a corto que a largo plazo. Y en los últimos 60 años la curva de rendimiento se ha invertido cinco veces y han venido cinco recesiones. No falla”, señala para luego añadir que en su parte fiscal Estados Unidos está teniendo un déficit complicado.

Además, señala que en México el espacio fiscal de la actual administración se ha reducido por el enorme endeudamiento de la administración anterior. “En la parte fiscal tenemos otras restricciones que es el convenio con el fondo monetario internacional. Dado este poco espacio fiscal que existe y dado el típico primer año de gobierno, la tasa de crecimiento va a ser mucho menor de la que se planteó. El 4% es un sueño pero el 2% también.

“Primero es típico en un primer año de gobierno, en los últimos 60 años cada primer año de gobierno se cae la tasa de crecimiento. Y tiene su razón de ser: porque todavía no hay proyectos, no se ha acabado de hacer el plan de desarrollo, no se ha acabado de tener un buen plan de infraestructura, están reconsiderando programas y se siguen cancelado programas, ya se acabó abril y siguen cancelando programas. Es probable que el crecimiento del primer trimestre sea de 1% o menos”.

Añade que hay una caída en el consumo y en la inversión generalizada. “La inversión se sigue cayendo y la inversión privada se ha retenido. Esa es la parte más complicada”.

El doctor comparte que la caída de la inversión se debe a varias razones. Por ejemplo, para que haya inversiones se requieren certeza y reglas de juego claras, falta de seguridad y corrupción que hacen que las inversiones se vayan a otros países.

Añade que el crecimiento en general crea más actividad económica, lo que propicia más empleos y que se reduzca la brecha laboral que, en el caso de Yucatán, es de la menores. “A mayor empleo hay mejores salarios y esto mejora la calidad de vida de la gente”.

Sin embargo, resalta que la inversión en Yucatán no es suficiente para cubrir las carencias y para crear el empleo que aún se requiere.— Jorge Iván Canul Ek

“Se requiere más inversión, inversión extranjera y nacional, la inversión es la clave”.

Por ello, el doctor Foncerrada destaca que la labor de las universidades es importante para crear una base de técnicos y profesionales que permitan apuntalar este crecimiento. “El capital humano es fundamental. Si no se hace, se detiene. Es como si se pusiera una camisa de fuerza a la economía”.

Cita

La conferencia del doctor Luis Foncerrada Pascal, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, se llevará al cabo el martes 7 de mayo a las 19 horas y la entrada es libre. Los interesados pueden registrarse en el portal https://www.eventbrite. com.mx/e/perspectiva-economica-en-el-ambito-nacional-tickets- 60727044224.