La Japay busca recursos para un plan estratégico

Analizan un alza

El director general de la Japay, Sergio Chan Lugo, informó que para aplicar las líneas estratégicas se necesita unos $100 millones. Y con el plan de austeridad que dispuso desde que asumió el cargo, cuando lo nombró el gobernador Mauricio Vila Dosal, calcula que ahorrará unos $45 millones y gestionaría algunos millones adicionales del Presupuesto de Egresos de la Federación que asignó $80 millones para el tema del agua en Yucatán.

Sin embargo, faltaría dinero para aterrizar este plan integral que permitiría mejorar el sistema de producción de agua y sobre todo evitar el enorme desperdicio actual. Por ello planteará en breve al Consejo Técnico de la Japay que analice un posible aumento a las tarifas de consumo mínimo.

Chan Lugo dijo que en un diagnóstico realizado se detectó que en 2009 fue el último incremento a la tarifa del agua, de modo que tiene 10 años con el mismo precio y esto ha ocasionado un desfase económico en la Japay que impide su modernización y solución a las fugas donde se desperdicia un 75% del agua que potabilizan.

La tarifa actual en Mérida es de $72 por un consumo mínimo de 16 a 20 metros cúbicos al bimestre, y quienes rebasan este volumen pagan un poco más en su recibo. Pero no todos pagan eso porque la Japay cobra tarifa única de $18.80 para habitantes de las zonas marginadas, sin límite de consumo porque no les instala medidor.

“Es necesario un aumento a la tarifa por el incremento al índice inflacionario en los últimos 10 años, el aumento al salario mínimo y al alto costo de los insumos”, explicó. “El costo global de producción de agua potable en este momento es $7.15 por metro cúbico, el pago de la tarifa actual sólo cubre el 50% de ese costo y el pago de electricidad equivale al 22% de los gastos de la Japay; es necesaria esta reingeniería integral que nos plantea el diagnóstico”.

“Al costo de la electricidad hay que agregarle el de recursos humanos y del cloro y eso nos da un costo mayor”, precisó. “Lo que estamos viendo en estos momentos es un desfase entre los costos de producción y lo que estamos cobrando en los recibos facturados. Y aquí se puede comparar fácilmente ese desfase: quien compra un garrafón rellenable en los expendios paga $10 pesos por 20 litros de agua y la Japay cobra $30 por 1,000 litros”.

El director general de la Japay advirtió que si estas tres líneas estratégicas planeadas no arrancan este año no podrán surtir toda la demanda de agua potable que genera el crecimiento vertiginoso de la ciudad porque no será sostenible económicamente la operación de la dependencia.

Hoy día, explicó, ingresan $400 millones al año, de los cuales $300 millones son por el cobro de los recibos facturados. El resto es por el cobro de derechos a los desarrollos de fraccionamientos o por nuevos contratos que genera el crecimiento de la ciudad. Si se detuviera ese crecimiento vertiginoso por la situación económica del país, por la falta de venta de casas, la Japay dejaría de tener esos ingresos adicionales a la facturación y afrontaría serios problemas financieros porque su costo de operación siempre sería de unos $400 millones, lo que la haría insostenible.

“Hoy está funcionando bien porque tenemos otros ingresos, que pueden haber o no haber en este año”, señaló. “En cambio el cobro del agua, si lo surto lo cobro, si no lo surto pues no lo puedo cobrar. Eso es lo que tratamos de garantizar con este plan integral, que la empresa sea sostenible y que sea más eficiente para aprovechar su infraestructura de producción porque agua tenemos suficiente en reserva”, señaló (Continuará).— Joaquín Chan Caamal

La Japay tiene alrededor de 357,000 contratos de suministro de agua para casas, negocios, plazas comerciales y edificios de departamentos. Una sola plaza comercial o edificio vertical puede tener hasta 100 contratos individuales.

Dice que la Japay ya pone de su parte para recaudar recursos internamente y aplica un plan de austeridad que incluye la disminución de casi 70,000 litros de gasolina en la flota vehicular que sirve para la operación de la empresa gubernamental, la baja de 110 trabajadores con plazas de confianza que no eran necesarias, entre otros ahorros de economías, con lo cual redujo un 20% el gasto en comparación al cuarto trimestre de 2018 con el de 2017. Esos recursos servirán para las inversiones que requiere la Japay para aterrizar las tres líneas estratégicas que la convierta en la más eficiente en su historia desde su creación en el gobierno del doctor Francisco Luna Kan.

Para el director general de la Japay el tema de la revisión de las tarifas tiene que ser pronto y tomar una decisión si se aprueba o no porque tiene claro que el organismo necesita inversiones y éstas no pueden esperar los seis años de gobierno. Sabe que es un tema muy difícil lo del aumento a las tarifas, pero también sabe que es muy importante darle la posibilidad de que sea sostenible el servicio de agua potable. Por tanto, el tema de las tarifas tampoco se puede quedarse para después.

Se le preguntó quién decide la aprobación del alza de tarifas y respondió: “Hay un decreto donde el Congreso del Estado autoriza una fórmula para que se pueda actualizar de manera periódica las tarifas de agua potable. Con base en ese decreto y si aplicamos la fórmula autorizada a la Japay, en un momento determinado no tiene que pasar a la aprobación de los diputados locales.

Esa fórmula la conocen a nivel en el argot de los operadores de sistemas de agua potable como “Fórmula Querétaro”, pero en Yucatán se le conoce como “Fórmula Dinámica”. Contiene varios factores, entre ellos el factor de la inflación y los costos. De acuerdo con la “Fórmula Dinámica” yucateca, las tarifas de consumo de agua potable deben de subir de acuerdo a las necesidades del organismo , pero a veces este tema es tan difíciles de afrontar que se permite el desfase. Sin embargo, en estos momentos el diagnóstico realizado al funcionamiento de la Japay arroja enormes erogaciones por el pago de energía eléctrica, la inflación acumulada en los últimos diez años que encareció los insumos y los recursos humanos y, en su opinión, después de 10 años es necesario que el Consejo Técnico de la Japay revise las tarifas desfasadas.

No quiso adelantar el porcentaje de aumento que necesita la Japay para actualizar sus tarifas porque eso no lo decide él, sino los integrantes del Consejo Técnico donde están representados muchos sectores productivos y gubernamentales.

El licenciado Chan Lugo precisó que tampoco pueden basar de manera directa la recaudación de mayores recursos económicos con el tema del incremento a las tarifas porque la Japay tiene un compromiso eminentemente social. Tiene que ser algo justo el aumento y que cumplan con las premisas de la Constitución federal, en específico del Artículo 4º. que habla del derecho del agua y que sea accesible para que la gente pueda pagar por su uso. Hoy, asegura, los usuarios paga su consumo, lo que demuestra una buena cultura del pago en Mérida y una conciencia de se necesita cuidar este vital líquido. Y en ese sentido está dirigida la estrategia que planea realizar en este mismo año.