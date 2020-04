La Japay: Sube el consumo de agua 10% por el calor

“El abasto es constante“

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) asegura que no hay una baja presión generalizada en el suministro de agua potable en Mérida y la zona metropolitana, el abasto es constante, permanente, suficiente y de calidad en estos momentos de fuerte calor, sequía y emergencia sanitaria por el coronavirus.

El director general de la Japay, Sergio Chan Lugo, reconoce que hay mayor demanda de agua potable en este período de estiaje y por la cuarentena que realizan los ciudadanos en sus viviendas y el consumo que generalmente en esta época aumenta 10% de más, ahora ese porcentaje es superior.

Usuarios

Además informó que la Japay tiene un padrón de usuarios de 365,186 predios, lo que representa igual número de tomas de agua potable, y los reportes por distintos conceptos en el servicio es de 841, según el reporte del 16 de marzo al día de 6 de abril. Es decir, es bajo el número de reportes por falta de servicio y una gran mayoría de esos reportes son atribuibles al funcionamiento defectuoso de las instalaciones del tinaco.

De esos 841 reportes, la mayor parte es por falta de agua en la vivienda, por baja presión porque el agua no tiene fuerza para llenar el tinaco y por variaciones en la presión del agua potable. Sin embargo, del total de reportes muchos de ellos son repetitivos, es decir, son de varios vecinos de una colonia o fraccionamiento que reportan la misma falla.

“Tenemos buena presión en la distribución del agua potable en Mérida y la zona metropolitana”, dijo el licenciado Chan Lugo. “La Japay está funcionando las 24 horas del día y hay un suministro constante, permanente, suficiente y agua de calidad en estos momentos”.

Explicó que en esta temporada de estiaje el consumo de agua potable aumenta un 10 por ciento más de lo normal, pero hoy la gente está todo el día en sus casas por la cuarentena y el consumo es mayor. Sin embargo, a pesar de esta alta demanda de agua potable se surte el vital líquido a todos sus usuarios y atiende en una forma rápida los reportes por alguna falla en el suministro.

Admitió que en días pasados la Japay recibió reportes de baja presión de vecinos de los fraccionamientos Sian Ka’an y La Herradura en Ciudad Caucel, algunos reportes en las colonias Delio Moreno, Mercedes Barrera y San José Tecoh, pero cuando acudieron a atender esos reportes detectaron que esta baja en el suministro ocurrieron por la caída del “breaker” del sistema eléctrico de las instalaciones de Japay o por deficiencias del sistema de tinacos.

“Los sistemas de la Japay funcionan con breaker para protegerlos y se apagan cuando hay algún problema con la electricidad. Por ello cuando hay una sobrecarga de consumo se botan para proteger los equipos”, explicó.— Joaquín Chan Caamal

“Tenemos coordinación con la CFE y cuando ocurre este tipo de desconexiones juntos trabajamos para reconectar el breaker”.

Otra situación muy común que han detectado durante la atención de los reportes es que mucha gente no le da mantenimiento a sus instalaciones

hidráulicas. Cuando la casa está desocupada por cuestiones de trabajo, los usuarios no se dan cuenta que subió poca el agua o no sienten que no les

llega agua suficiente porque no la usan todo el día. Cuando se quedan sin agua, lo reportan y la Japay verifica el problema, se detecta que el

problema es interno. Muchas veces el flotador está clavado por el óxido y no cae suficiente agua y se les apoya para resolver el problema.

Chan Lugo afirma que el número de reporte de fallas comparado con el número de usuarios que tiene la Japay, puede afirmar que las quejas son mínimas y

éstas se atienden de forma inmediata. Lo único que pide es que el usuario proporcione en forma correcta y exacta la dirección de la vivienda, incluso,

con alguna referencia, para la fácil localización del predio.

Dice que uno de los parámetros más indicativos de que algo pasa en un sector es cuando se reciben varios reportes de un mismo fraccionamiento o colonia.

“En términos generales, todos tienen un servicio constante, permanente y suficiente en toda la zona metropolitana de Mérida y reciben agua potable

con la calidad necesaria para que en esta situación de contingencia pueda realizar la higiene que recomiendan las autoridades sanitarias para contener el coronavirus”, señaló. “Producimos el mismo volumen de agua potable, la distribuimos las 24 horas del día y tratamos de ser más eficientes en la distribución”.

Sobrecarga

Sergio Chan Lugo, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), dijo que derivado de la gran demanda de agua y de energía eléctrica en estos momentos, las redes de energía de la CFE se sobrecargan más de lo normal y al recalentarse las líneas eléctricas, algunos “breakers” del sistema de la Japay caen automáticamente por protección. Es aquí cuando se genera la baja presión del agua o no llega al tinaco.

Reporte

Cuando verifican el reporte ven que el “breaker” está caído, lo suben de nuevo y se reanuda la distribución del agua potable a la misma presión que tenía antes de que se desconectara, señala el funcionario.

Síguenos en Google Noticias