''La ‘ley seca’ afecta a restaurantes'': ya cerraron 4,000

El presidente local de la Canirac, Roberto G. Cantón Barros, informó que desde el comienzo de la pandemia del coronavirus a la fecha ya cerraron cerca de 4,000 unidades de venta de alimentos en Yucatán.

Y minuto a minuto cambian las cifras de cierres porque la industria restaurantera yucateca sigue padeciendo las afectaciones económicas, laborales y de la nueva normalidad generada por la pandemia del Covid-19, porque los establecimientos operan apenas al 25% de ocupación y la situación es más difícil con la prolongación de la “ley seca” hasta el 17 de septiembre próximo.

El empresario dijo que el 20% de los comensales que va a estos negocios acompaña sus alimentos con una cerveza o con vino, lo que ahora no puede hacer por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.

“Lo bueno de todo esto es que ya se retomó una comunicación directa con el gobierno estatal y ya se acordó un plan para reactivar en dos semanas más negocios, de seguir la tendencia de ingresos hospitalarios a la baja”, señaló.

“Cerca de 4,000 unidades de ventas de alimentos preparados ya cerraron hasta este momento. Lo que estamos tratando de hacer claramente con esto de la reactivación es que ya no haya más cierres de negocios. Los que nos podamos reactivar no solo es para no cerrar, sino es para reincorporar a nuestros negocios todos los empleos que se han perdido porque hay muchos desempleados en la industria”.

G. Cantón Barros dijo que la nueva fase de reactivación que se inició con un diálogo con el gobierno es para que se abran más negocios de los sectores productivos y tendrán que respetar las reglas sanitarias.

“La ‘ley seca’ afecta a los restaurantes porque solo operan al 25% de su capacidad”, reiteró el dirigente. “Cuando se cumple este porcentaje para guardar la sana distancia, de 10 mesas solo quedan 3 o 4 y quienes van a comer a los establecimientos, el 20% de ellos acompaña sus alimentos con alguna cerveza o vino”.

Con esta comunicación directa con el gobernador Mauricio Vila Dosal, consideró, se podría dar una reactivación económica más rápida y efectiva en beneficio de todos los sectores económicos del Estado.

En cuanto a los empleos señaló que no hay cifras actualizadas ni en el Seguro Social ni en la Canirac porque la información cambia minuto a minuto, pero lo que es muy real es que el 50% de los trabajadores en activo de esta industria tiene bajos ingresos porque la mitad de sus percepciones totales son por concepto de propinas y no lo están recibiendo.

Los empresarios restauranteros hicieron todo el esfuerzo para pagar los sueldos nominales de sus trabajadores aunque no estuvieran trabajando, con el propósito de que no pierdan sus puestos, pero sus ingresos son incompletos porque no recibieron propinas.

El presidente de Canirac celebró esta unidad empresarial que trabaja en pro de todos los sectores y no “cada quien quiere jalar para su rincón”.

G. Cantón Barros participó en la rueda de prensa virtual a la que convocó el Consejo Coordinador Empresarial donde anunciaron la instalación de mesas de diálogo con el gobierno estatal para acelerar la reapertura de negocios.

Otro empresario que participó fue Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Mérida, quien también se refirió a la unidad del sector privado en esta etapa de la nueva normalidad.

El dirigente precisó que el trabajo coordinado que realizan con el gobierno del estado es en beneficio del sector productivo y de la comunidad.— Joaquín Chan Caamal

“Muchas de las preguntas que nos hacen todavía no tienen respuestas, en la próxima semana quizá se llegue a acuerdos que se aplicarán en septiembre. Lo que queremos es trabajar coordinados con el Ejecutivo para no caer en semáforo rojo de nuevo. El propósito es llegar a acuerdos contundentes con el gobierno, ya hay un cambio de orientación de la estrategia y eso es bueno”, señaló Ponce Díaz.

De un vistazo

Propositivos

“El CCE sostiene un diálogo directo con el gobernador en sentido propositivo, vemos buena voluntad del gobierno de escuchar a diferentes sectores y acordamos una nueva estrategia mediante la instalación de mesas de diálogo y análisis para llegar a acuerdos sobre la reactivación de empresas, siempre priorizando la salud”, señaló Fernando Ponce Díaz, líder de la Coparmex.