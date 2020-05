La "ley seca" y confinamiento repercutirá en el niño

Un experto habla de las relaciones familiares tóxicas

El Día de la Madre una noticia se hizo viral en las redes sociales y acaparó espacios en la prensa local por la defensa que hizo un niño, de 11 años, de su madre que era víctima de una golpiza por parte de su padre ebrio.

La historia verídica que consta en el informe de los policías municipales de Umán es que el padre ebrio es quien golpeaba violentamente al niño sin motivo alguno, según relato de su madre, y en defensa propia, el menor tomó un cuchillo tipo sierra de 12 centímetros y se lo clavó a su agresor en el abdomen. Por su edad, el niño no fue procesado penalmente y su agresor no está en riesgo de muerte.

Con base en esta historia, el Diario preguntó al doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, ¿cómo afecta a los niños la violencia en casa?

“Me parece que es una muestra representativa de que el confinamiento está produciendo efectos en el interior de la familia que está confinada por la pandemia Covid-19”, explicó. “Generalmente hay dos tipos de familia en los hogares yucatecos: una, que en lo normal es un poco disfuncional por razones de trabajo. Los miembros de la familia disfuncional se tienen que mover mucho de la casa, el encuentro y la convivencia es escasa normalmente.

Ahora con la pandemia, a esta familia la convivencia le ha dado la oportunidad de acercarse, de estrechar los lazos familiares que estaban sueltos y flojos y ha resultado positivo, la familia entera entra en sintonía y mejora la convivencia y sus relaciones interfamiliares”.

“Pero hay familias que siendo igualmente disfuncionales, tienen una relación tóxica, donde casi todos los integrantes tienen que hacer algo para conseguir recursos para vivir o llevar algo para la casa”, continuó. “Sin embargo, en algunas familias, esa relación es bastante tóxica porque han producido una especie de separación por sus actividades y solo están juntos los fines de semana. Si se queda el papá en la casa, tradicionalmente toma los tragos, pero la convivencia como no es buena, es una relación que en ese tipo de familias que no marcha bien, entonces este encierro hace que broten más los conflictos o que afloren las desavenencias, los pleitos entre ellos y muchas veces se quedan en reclamos, en alzar la voz, y no llega al grado de la violencia. Si estamos viendo que el fin de semana hay conflictos familiares producto de esas relaciones tóxicas, es lógico de pensar que con un confinamiento más prolongado suban las agresiones entre las familias. Lo leemos las periódicos, lo reportan las dependencias que atienden la violencia de género que reciben más quejas; es decir, el confinamiento obligado por la pandemia está provocando más conflictos familiares, y ese caso del niño es un poco lo que está pasando en los hogares”.

La “ley seca”

El doctor Baños Ramírez es de la idea de que la “ley seca” impuesta por el gobierno del Estado para frenar la violencia doméstica “ha ayudado para que no haya tanto consumo de alcohol en las casas y no exacerbe esos conflictos generados por las relaciones tóxicas” y en parte, esa medida, ha disminuido el potencial de que las relaciones tóxicas se conviertan en relaciones de violencia”.

“En algunos casos, esas relaciones tóxicas se volvieron así no de la noche a la mañana; por ejemplo, el caso del niño, no es que un día se enojó el señor y le pegó, es una relación bastante tóxica y difícil que ha visto el niño, siempre está presente viendo los atropellos contra su mamá y llega el momento en que tiene que pasar algo grave para que se decida a alzar un arma como el cuchillo”, dijo. “No es espontánea la reacción, tenemos que pensar que este niño no traía buena relación con su papá, ya venía viendo que no trataban bien a su mamá y ese día fue la gota que derramó el vaso”.

El especialista en Sociología considera que hay muchas familias confinadas por la pandemia que no están llevando bien las cosas en el hogar, hay un elemento tóxico que no se va de la noche a la mañana, se queda allí, resurge cuando discuten, cuando hablan y llevan una relación forzada. Y generalmente, el alcohol, como exacerba los ánimos, los lleva a un grado incontrolable y le parece que eso es lo que se observa en la cuarentena familiar y sus integrantes ya quisieran que pronto terminara el confinamiento porque no se soporta uno a otro.

Las familias llevan una relación tóxica en la normalidad, no hay buenas relaciones, pero solo estaban juntos uno o dos días, pero ahora que están mucho tiempo en la cuarentena, empeoran sus relaciones familiares.

¿Por qué los niños pierden el miedo, se enfrentan a su agresor y no temen usar algún arma o enfrentar a su padre?

“Hay que decir que esta situación de violencia no solamente es con la gente alcoholizada, no todos, no solamente donde se consume alcohol hay violencia, el alcohol no hace falta para que haya una relación tóxica, donde hay este tipo de relación no sana, es donde está la situación difícil, los niños oyen, sufren, miran y confrontan esta situación y los marca para el futuro”, explicó. “Si habláramos de porcentajes ni son la mayor parte, la gente que toma no sé si es un porcentaje importante, pero no es la mayor parte, la situación tóxica prevalece en muchas familias, aunque no esté presente el alcohol”.

¿Tiene secuelas en las relaciones familiares, escolares y sociales de los niños?

“Todo eso va a repercutir en el niño sin duda alguna. Es lo más terrible en el caso de estas relaciones tóxicas donde ellos observan de cerca que no se llevan bien los papás, y claro que va a influir en su comportamiento, en su aprovechamiento escolar futuro”, advirtió.

“Hay mucha familias que no guardan las debidas formas de la convivencia tóxica y los niños lo observan, y aunque no tienen una reacción inmediata, como el que tomó el cuchillo, pero estarán marcados por este tipo de relaciones tóxicas y va a tardar para que dejen la mala impresión de esas peleas feas entre los padres”.— Joaquín Chan Caamal

Para el académico e investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady sería exagerado considerar que el niño seguirá el patrón de golpeador de algún integrante de la familia porque los niños observan, aguantan, sufren, lloran, se quedan calladitos cuando ven cómo el papá o la pareja de la mamá la golpea e insulta, pero en su formación futura van corrigiendo y tomando conciencia y pueden superar esos traumas.

Exagerado

Para el académico e investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady sería exagerado considerar que el niño seguirá el patrón de golpeador de algún integrante de la familia porque los niños observan, aguantan, sufren, lloran, se quedan calladitos cuando ven cómo el papá o la pareja de la mamá la golpea e insulta, pero en su formación futura van corrigiendo y tomando conciencia y pueden superar esos traumas.

Confinamiento

El especialista habló del confinamiento y la “ley seca” que fue decretada en el estado por la pandemia.