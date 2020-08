La mayoría sí se haría la prueba

Quiere saber si es positivo el 56% de los participantes

Los casos de Covid-19 continúan en aumento en la península de Yucatán. Ante esto, las personas que presentan síntomas asociados a la enfermedad deben hacerse pruebas para confirmar que la tienen. Éstas se aplican en hospitales del sector salud o en laboratorios particulares certificados.

En algunos casos, en zonas de alto contagio las autoridades instalaron módulos para realizar pruebas gratuitas de detección.

En medio de este contexto se preguntó a los usuarios de los sitios de noticias de Grupo Megamedia lo siguiente: ¿Has considerado hacerte la prueba del Covid-19? Las opciones de respuesta fueron sí o no.

El 56% de los participantes dijo haber considerado realizarse la prueba y el 44% que no.

Por marcas, los mayores partidarios de someterse a dicha inspección son los lectores de ¡Al chile! El 80% ha querido en algún momento realizarse la prueba para saber si tiene o no coronavirus. Por su parte, seis de cada 10 usuarios de Diario de Yucatán también han considerado someterse a los exámenes de detección del Covid-19.

En contraparte, seis de cada 10 lectores de La i no lo han considerado. En el caso de los usuarios de MegaNews.mx, el 63% dijo que no.

El tema puede seguirse en redes sociales con la etiqueta #ElSondeoMegamedia.

“¿Para qué me la haría? Para que de cajón me digan que tengo Covid-19 y me lleven al hospital a morir”, opinó Paty Canul en la cuenta de Facebook de Diario de Yucatán. “El problema es que en hospitales particulares la prueba rápida en otros estados cuesta el doble que en Yucatán”, opinó George Canto.