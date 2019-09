La miel, en crisis

Yucatán baja su producción en forma drástica

SAN IGNACIO TESIP (El Universal).— Las épocas de gloria y bonanza que llevaron en 2008 y hasta 2012 a Yucatán a ser el primer lugar nacional en producción y exportación de miel parecen estar cada vez más lejanas.

Los productores del estado aseguran que se enfrentan a uno de los momentos más complicados en los últimos 50 años de su historia.

De acuerdo con apicultores, en la actualidad encaran varios factores, como la falta de floración por la creciente deforestación; plagas como la varroa (ácaro que afecta a las abejas); la caída del precio de su producto y la competencia internacional de otro tipo de endulzantes como la miel de remolacha, creada por los chinos.

De haber alcanzado una producción récord de entre 12 mil y 14 mil toneladas anuales de miel en sus mejores años, en éste Yucatán obtendría cuando mucho de 4 mil a 7 mil toneladas y con una tendencia a la baja.

Además, los apicultores yucatecos se sienten desalentados porque no cuentan con financiamientos ni apoyos emergentes, apenas han mantenido unas cuantas colmenas.

“Hay preocupación, casi desesperación, no solo hemos perdido mucha ascendencia en mercados internacionales, sino en el país”, afirmó Nelly Ortiz Vázquez, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Yucatán y consejera de la Asociación de Apicultores del estado.

“Yucatán cayó del primero al tercero y cuarto lugar en producción del dulce, superado por estados como Jalisco y Veracruz”, dijo. “En 2020 no sabemos qué pueda pasar, no hay floración, no hay néctar, no hay apoyos, cómo cuidar y conservar nuestras abejas”.

Según cifras oficiales, cerca de 11 mil productores de miel en Yucatán dependen de la actividad apícola.

La apicultora Nelly Ortiz Vázquez es promotora de un proyecto de recorridos para conocer a las abejas y las plantas que generan la floración llamado Abeja Planet, en la carretera a San Ignacio Tesip, Yucatán, a donde acuden familias y estudiantes.

“Buscamos concienciar a la gente de lo que es la apicultura y lo que representa, también el grave problema que se vive por la deforestación en Yucatán, la falta de plantas que ofrezcan néctar para nuestras abejas”, asegura mientras muestra la vegetación que ellos mismos están cultivando. Son matas como el tajonal, dzidzilché y jabín, xacá, entre otros.

Además, señala que en los últimos 10 años el estado ha enfrentado una severa deforestación de todo tipo de plantas en todo el estado.

“En Mérida, por ejemplo, aunque se hable de sembrar árboles y reforestar, el crecimiento urbano y la mancha de concreto son cada vez mayores por los fraccionamientos habitacionales. En las zonas rurales, los incendios, la tala indiscriminada, el descuido, etcétera, han provocado que se vayan muriendo incluso plantas tradicionales”, explica.

Sobre la miel “de imitación” de China, dijo que “eso está afectando no solo a Yucatán, sino a México en la exportación del dulce”.

Por si fuera poco, el precio del kilo del dulce enfrenta un desplome, pues de costar 50 pesos ahora está en 12.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Apícola Maya, Miguel Lara Sosa, reconoció que nunca antes habían vivido momentos tan críticos como los actuales.

El líder empresarial explicó que la principal razón en la caída del precio es por una severa reducción de las exportaciones de miel yucateca a la Unión Europea, derivado de la proliferación de la miel china de remolacha.

Por parte del gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) anunció la instalación de 28 criaderos de abejas reinas amplificadas en la entidad.

Son ejemplares provenientes de Italia que serían criados en apiarios, lejos de las comunidades, para protección de la misma gente.

Aquella es una especie de ensayo para mejorar la cuestión genética de las abejas en Yucatán y buscar mayor producción de miel.

El titular de la Seder, Jorge André Díaz Loeza, comentó que en este procedimiento el gobierno local invertirá alrededor de 20 millones de pesos. En paralelo, apicultores ya trabajan en la producción y cruza de abejas de diferentes especies como la melipona bichir y la xunancab, que en lengua maya significa “dama de miel”.

Dicha producción de nuevas abejas reinas tiene como objeto fortalecer sus colmenas, pensando en hacerlas más resistentes a los cambios climatológicos y a las plagas como la varroa.

Es una cuestión de cultura y de persistencia; los apicultores están buscando alternativas para mantener vivos los apiarios y la producción, consideró Nelly Ortiz.

Exportaciones Miel de China

La miel yucateca tiene en las tierras europeas uno de sus principales mercados.

Menor interés

En Europa, desde 2005 y hasta 2010 se compraban grandes cantidades del producto, pero con el tiempo los pedidos se redujeron. Según detectaron los apicultores de Yucatán, esto fue porque en China comenzaron a comercializar una miel de flor de azahar con remolacha, que es mucho más económica.

Una imitación

“Los chinos imitan todo, hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ahora con esta miel extracto de remolacha, que la están comercializando en forma masiva y muy barata, están copando mercados extranjeros”, indica la apicultora Nelly Ortiz.