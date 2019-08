La movilidad, el reto de Mérida

Experto alemán: Se puede mejorar en el transporte

Dennis Quennet, director del Programa Ciudades, Transporte e Industria Sustentable y representante del gobierno alemán en México, ve cambios favorables en la planeación urbana de Mérida y no duda en afirmar que se transforma de manera gradual de un “modelo de cemento gris” a una ciudad realmente amigable con el medio ambiente.

El cambio de modelo de ciudad no solo lo ve en los parques y los espacios públicos, sino en todo Mérida, lo que es benéfico para los habitantes. Sin embargo, el reto más grande y difícil, según admite, es el cambio en el sistema de movilidad dentro de la ciudad, para que cada vez los ciudadanos utilicen menos el automóvil y vayan a sus actividades cotidianas en bicicleta, en transporte masivo eficiente o caminando, como es la tendencia mundial.

En visita al Diario, junto con la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento, Eugenia Correa Arce, y el asesor del Programa de Protección del Clima en la Política Urbana en Mérida (CiClim), Andrés Rojo Maurer, el maestro Quennet recuerda que Mérida es una de las cinco ciudades mexicanas que reciben asesoría técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ por sus siglas en alemán) para ejecutar proyectos a favor del medio ambiente, mitigación del cambio climático, mejoramiento de la movilidad y desarrollo económico sustentable.

“Estamos en Mérida desde 2017, tenemos un asesor que trabaja conjuntamente con los actores de la ciudad”, indicó. “Lo que hacemos por parte de la cooperación alemana es brindar asistencia técnica, apoyamos con los

conocimientos que tiene el equipo, conocimiento de los aliados para mejorar la resiliencia de Mérida, lo hacemos en tres ejes de trabajo actualmente: una es revisar el tema de infraestructura verde para reducir las islas de calor, mejorar el arbolado urbano y revisar el plan de reforestación; el segundo tema es muy grande, es el de la movilidad, queremos cambiar esta lógica de darle prioridad al coche particular, queremos que el peatón, el ciclista y el transporte público sean las prioridades por muchas razones por el medio ambiente, el cambio climático, la calidad de vida y el tema social; y el tercer punto es que las ciudades mexicanas, entre ellas Mérida, que han crecido mucho en los últimos años puedan generar ingresos con productos agroecológicos para las comunidades que están en reservas ecológicas, como el caso de la Reserva Cuxtal, donde trabajamos”.

El objetivo de su visita a Mérida es parte de su trabajo de supervisión y evaluación que realiza a las ciudades que apoya el gobierno alemán para su mejora ambiental. Precisa que la agencia alemana no viene a enseñar las políticas de ese país sino que trabaja en forma muy estrecha con el Ayuntamiento de Mérida, con el gobierno estatal y las universidades locales en temas como la movilidad porque les interesa mucho los conocimientos que hay en la capital yucateca.

“Lo que queremos crear aquí en conjunto con los conocimientos de ambos es un modelo sustentable de cómo podemos vivir mejor en Mérida, los que viven aquí que tengan un ambiente más amigable, pero también que mejore la calidad de vida”, indicó. “Nosotros los alemanes somos un país cien por ciento centralizado, por lo tanto, lo que pasa a nivel local es muy importante para nosotros”, apuntó.

Dijo que uno de los frutos concretos de esta cooperación entre Mérida y Alemania es el plan de infraestructura verde que aplica el Ayuntamiento de Mérida, el cual se ampliará.

Los 10 años que lleva GIZ en México les da los conocimientos para conocer el pasado de la Península de Yucatán y saben de la importancia que tiene la planeación urbana porque es la herramienta para saber cómo quieren que crezca la ciudad y recomiendan los programas que están cambiando las cosas. Hasta ahora los programas de infraestructura verde, de reforestación, recuperación de espacios públicos se aplican bien y se ven avances, pero el tema de movilidad no es fácil de atender porque ya creció el transporte en la ciudad y tiene sus razones y lógicas, pero la tarea de ahora es crear modelos para que la gente pueda usar menos su coche, que es la meta principal, y a partir de allí, Mérida puede encontrar su propio camino.

Hacia allá trabajan de manera conjunta para definir si darán preferencia al peatón y construirán banquetas para ello, si será al ciclista y hará más ciclovías o si habrá más transporte público, o los tres a la vez pueden funcionar. Pero la meta es tener un transporte eficiente y seguro, así como reducir las emisiones en el centro para que mejore la calidad del aire.

Se le preguntó si puede cambiar, mejorar y ser eficiente el transporte público porque han surgido proyectos y estudios sin éxito, y respondió: “Si diría que no, no podría trabajar aquí. Como dije, no es fácil porque viene de un crecimiento de la población y una densidad de la ciudad en un plazo tan corto que nosotros en Alemania no conocemos. En Alemania las ciudades han crecido mucho más lento y en otra base, hay muchos tranvías que llevan 100 a 200 años, no se necesita crear otro modelo de movilidad”.

Dijo que las buenas prácticas que hay en su país y en otras ciudades más avanzadas en sistemas de movilidad lo traen a Mérida y también incluyen lo que hace bien el Ayuntamiento y lo exportan a otras ciudades del mundo.

“Sí es posible mejorar el transporte, pero no será de hoy para mañana, son transformaciones de ciudades que necesitan décadas, planeación y compromiso de la ciudadanía y de las autoridades”, dijo.—Joaquín Chan C.

“Miremos cómo tiene que ser Mérida en 10 o 20 años, ese es el plazo. El tema de transporte y movilidad lo he visto en decenas de ciudades que visito, veo que todas tienen su reto, pero cada una tendrá su propia solución; he mirado aquí que el turismo puede jugar un papel muy importante para transformar esta situación como está pasando en otros lugares del país. Yo creo que el turismo puede apoyar no solo en temas económicos y de inversión, sino de otros modelos de transportación porque entonces tendremos un modelo que se ve.

Creo que lo importante en temas de moverse, es que la gente vea que sí es posible tener banquetas para caminar, ciclovías para transitar en bicicleta en forma segura, es muy importante, muchas veces la gente piensa que hay mucho calor y cree que no queremos ir en bicicleta, pero hemos trabajando en La Paz, Baja California Sur, donde hace calor igual que en Mérida. Le preguntamos a los ciclistas, lo mismo pasó acá, y dicen que el problema no es el clima sino el temor de que los atropellen”.

Recalcó que la caminata y andar en bicicleta tiene tres impactos positivos: para el medio ambiente, para el acceso a todos los grupos sociales de movilidad, y para la salud. Ahora los médicos recomiendan caminar más, andar más en bicicleta y ese es el fundamento de la cooperación alemana en Mérida. La ciudad necesita seguridad vial para que la gente tenga acceso seguro a las ciclovías y no use la bici solo para sus viajes de ocio, sino para vaya a su trabajo, a los mercados a visitar a sus familiares y caminar más por su salud. Pero lo importante de todo cambio es una amplia información para que la gente asimile los beneficios.

El Programa Ciudades Sustentables y Cambio Climático se aplica en Tlaquepaque, Jalisco; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; y Mérida. El gobierno alemán destina 4.5 millones de euros para apoyar técnicamente y con sus especialistas a las ciudades mexicanas que quieren entrar a la era de ciudad sustentable. Este programa concluye en junio de 2021.

La directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Eugenia Correa, reconoció que la gestión ambiental de la GIZ mejora la ciudad y las capacidades de la autoridad municipal y lo más enriquecedor es compartir las experiencias de buenas prácticas con otras ciudades de México y del mundo.