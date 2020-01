La otra cara de MeToo: puede destruir relaciones, reputaciones y vidas

“Hay mecanismos para denunciar de manera adecuada”

Al opinar sobre el movimiento Me Too, que recientemente abrió una cuenta en Mérida, la doctora Adriana de León Carmona, delegada de la Organización Mundial de Abogados, manifestó que la denuncia anónima —como la que se realiza en esa página— “cae en el ámbito de la difamación, desacreditación y en la no confianza de las personas, en la credibilidad de la persona, no es solo hablar por hablar”.

Hoy día la Policía Cibernética puede hacer mucho, apuntó, puede llegar hacia donde salió esa página o quién la administra. y es necesario que la sociedad conozca todo el sistema de seguridad pública porque existen esos mecanismos para hacer las denuncias de manera adecuada.

Jimmy Humberto Martínez Rodríguez, presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, dijo al respecto que este tipo de acciones no debería impulsarse, es importante saber quién está detrás (del movimiento) y con qué fundamentos lo está haciendo, porque si no se tienen esos elementos, más que ayudar, se está perjudicando.

“Se requiere mucha responsabilidad y tienen que cerrar filas las instituciones y organizaciones para no estar haciendo acciones como estas, que generan daño moral”, puntualizó.

“Debe tenerse cuidado en viralizar este tipo de publicaciones, por las implicaciones legales que con-llevan”.— Luis Alpuche Escalante

Podría proceder legalmente

El presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho indicó que el afectado tendría los derechos para proceder legalmente e investigar quién está detrás de estas acciones (Me Too). “No debemos apostar por la sociedad de la guerra, sino por la sociedad de la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz”, subrayó.

