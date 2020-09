''La pandemia no nos va a detener'', aseguran jóvenes yucatecos

El azote de la pandemia de Covid-19 y todas sus implicaciones que transformaron la vida de millones de personas en todo el mundo también ha representado retos enormes para los estudiantes yucatecos, quienes, pese a las dificultades, no pierden el optimismo y los deseos de superación.

Hemos tenido que modificar nuestros planes y actividades acostumbradas, en medio de un panorama de estrés, de incertidumbre y de angustia, pero esto tampoco nos va a detener, coinciden en afirmar tres jóvenes que participaron en un nuevo foro de Grupo Megamedia.

Al que tiene hambre de sabiduría, nadie lo para, afirma con categoría uno de los jóvenes estudiantes, en lo que es una frase que sintetiza de manera diáfana y contundente la manera de pensar de estos noveles yucatecos que están luchando por un futuro mejor en esta época de crisis.

Luego de los foros que con motivo del inicio del nuevo curso escolar ofreció Grupo Megamedia con la participación de profesores y padres de familia los días 21 y 28 de agosto, respectivamente, la serie de tres se cierra este viernes 4 de septiembre.

Bajo la organización y conducción de nuestra editora web de yucatan.com.mx Regina Montañez Raz, el foro "Incertidumbre y retos para estudiantes en la pandemia" se llevó al cabo vía Zoom.

Respondieron favorablemente a la invitación los jóvenes:

Gloria del Rosario Novelo Díaz, bachiller y aspirante a ingresar a la Licenciatura en Contabilidad de la Uady; Anette Aguilar Nuñez, quien presentó para ingresar a la misma carrera de la Uady, y Celso José Carvajal Pech, quien quiere ingresar a la Facultad de Derecho de la Uady.

Las preguntas y las correspondientes respuestas de los jóvenes fueron:

1) Desde su experiencia personal, ¿cómo ha sido este periodo desde marzo y cómo han afrontado la incertidumbre?

Gloria Novelo:

Ha sido un proceso bastante complicado, difícil. Cuando se inició esto yo estaba en la prepa y los propedéuticos y además estaba tomando clases de inglés.

Llegó un punto en que tenía dormir con mi celular a mi lado porque en cualquier momento me podía llegar alguna notificación sobre una actividad escolar, alguna clase, un material que había que leer... Sí me entró mucho estrés y ansiedad. Pensaba que en cualquier momento se podía ir a la luz, el internet o me podía quedar sin pila.

2) ¿Cuáles son los sentimientos más comunes para los jóvenes en esta pandemia?

Anette Aguilar:

Lo que más pude notar fue la incertidumbre, la angustia de cuándo acabaría esta pandemia. También el miedo a salir y que nos contagiemos. Pero siempre he pensado que lo negativo no nos lleva a nada bueno. Como ya llevamos tanto tiempo encerrados, es necesario ponernos a hacer cosas productivas, para dejar de pensar en esas cosas negativas. Me he dedicado a cuidar más de mi salud, a hacer ejercicio, emprendí un pequeño negocio de postres, estudié para el examen...

3) ¿Creen que el retraso en volver a las clases, en su caso de ingresar a la universidad, afectará su futuro profesional?

Celso Carvajal:

Considero que no debería afectar tanto. Así como terminamos la prepa, en línea, comenzaremos también la universidad. Como cualquier proceso de adaptación, es algo nuevo que vamos a ver y va a costar un poco de trabajo y vamos a avanzar poco a poco; pero no nos afectará demasiado.

4) ¿Ha habido algún cambio de decisión en materia vocacional o de proyectos en este periodo?

Gloria Novelo:

Yo sigo con la misma idea, de contabilidad. Si tuviera que estudiar otra carrera, elegiría turismo, además de contabilidad. Tuve que pausar mi idea de un micronegocio familiar con mis papás. Por la pandemia, la economía no está bien y eso no excluía mi economía familiar.

5) ¿Cuál creen que sea el mayor reto para los estudiantes con situaciones similares a las de ustedes?

Anette Aguilar:

El mayor reto es aprender a organizarnos. Algunos se toman todo este tiempo como unas vacaciones adelantadas y se dedican más tiempo a los juegos y otras cosas. Eso podría interferir en los estudios y no nos ayuda en nada.

6) Con las clases a distancia, ¿consideran que se cerró bien la última etapa en su educación?

Celso Carvajal:

Considero que sí. Cuando vino la suspensión de actividades escolares presenciales, nuestros maestros se pusieron a trabajar para que terminaramos bien el curso, sin adeudar materias. Desde que entramos a la prepa nos inculcaron el uso de las TICs para usarlas en nuestra educación. La preparación de nuestros maestros, la directora y el personal académico es bastante buena.

7) ¿Qué aprendizaje les deja este periodo de contingencia?

Gloria Novelo:

No podemos planear todo porque en cualquier momento puede venir algo que sea un obstáculo, pero tampoco significa que se acabe el mundo y nuestras cosas. A pesar de los problemas, seguimos adelante. Cambiamos el salón de clases por una computadora o una tableta. Seguimos preparándonos. Si nosotros ya tenemos una meta, ni siquiera esta pandemia puede detenernos.

Anette Aguilar:

Puede organizar mejor mis tiempos. Dejé un poco Netflix, Primevideo y los videojuegos, para centrame en lo que era necesariop para salir adelante. Esto no es el fin del mundo, la vida va a seguir por medio de una computadora, no sabemos cupanto tiempo va a durar esto.

Otra cosa que aprendí es que la higiene es demasiado importante y que no hay que ser egoístas, pues tenemos que cuidar a las personas que nos rodean.

Celso Carvajal:

Tres conceptos tengo como aprendizaje: la empatía, la solidaridad y el autoconcepto. Tenemos que brindar un poco de ayuda a los demás, a familiares y amigos, y trabajar sin distraernos. Estamos acostumbrados a una rutina, pero a veces nos sorprendemos al darnos cuenta de lo que somos capaces los jóvenes. A pesar de las circunstancias de la pandemia, al que tiene hambre de sabiduría y de salir adelante, nadie lo para.