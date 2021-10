La Península de Yucatán en riesgo de constantes de apagones

MÉRIDA.- La Península de Yucatán está en riesgo de sufrir constantes apagones debido a la alta demanda de energía en zona, para la cual la Comisión Federal de Electricidad no estaría preparada.

Víctor Ramírez Cabrera, detalló que las centrales termoeléctricas de Yucatán generan aproximadamente 1,000 megawats y la demanda es el doble en la región peninsular, por lo que hay una diferencia de 1,000 megawats entre lo que se genera y se consume. Esto durante su conferencia “Almacenamiento de energía, ¿futuro para la Península”; en el marco de la Expo Foro de Energía que organiza la Canacintra local.

“Toda la Península está en riesgo de tener apagones, como el de diciembre de 2020 porque tiene un déficit muy grande, apenas genera 350 megas de energía limpia (fotovoltaica y eólica); cuando por la alta demanda debería de incrementarse más para satisfacer las necesidades; pero falta mucho para la regulación de esos sistemas”, señaló.

Altas tarifas

“Para atender la demanda se tiene que traer electricidad de otros lados por medio de una línea de transmisión de Malpaso (hacía Ticul), hay un problema de generación de electricidad en la Península que se debe de resolver porque hoy depende de manera importante de las plantas termoeléctricas y eso ocasiona que el costo de las tarifas eléctricas sea el segundo más alto del país, después de Baja California Sur”.

El doctor en Ciencias, vocero de la Plataforma México Clima y Energía y consultor de Perceptia 21 Energía destacó que, según sabe, la Comisión Federal de Electricidad no tiene dinero para la construcción de las plantas de generación Mérida IV y la de Valladolid y tampoco tiene inversores de la iniciativa privada que desarrollen esos dos proyectos (que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 cuando hasta colocó la primera piedra en el terreno donde estará la Mérida IV cerca del Anillo Periférico Poniente) porque no tienen confianza y certeza jurídica en el gobierno federal.

En las condiciones actuales, el costo de la generación de electricidad en la región peninsular yucateca supera los $2,500 por cada megawat; mientras en otras regiones es de $800 a $900, lo que hace notar la enorme diferencia en

el precio y tarifas eléctricas.

“En el sexenio pasado estaba vivo un proyecto que llevaría electricidad a Puerto Morelos (Quintana Roo) con lo que iban a relajar la carga de distribución, pero es de los proyectos que desapareció

el gobierno federal actual”, subrayó.

“Hasta donde se sabe no hay planes para mejorar la infraestructura eléctrica por lo que seguirá el sufrimiento de los usuarios y la industria de la Península de Yucatán”.

Propone usar baterías para el almacenamiento de energía

Ante este panorama deficitario, el experto planteó la necesidad de recurrir al almacenamiento de energía por medio de baterías para que el suministro del energético en las industrias y viviendas sea estable aun cuando haya apagones.

Incluso, para proteger equipos costosos que pudieran sufrir daños por la variación del voltaje y las intermitencias de la corriente. Esta alternativa también es una forma de dejar de depender de la CFE porque permite desconectarte del sistema nacional eléctrico en horas picos de consumo o cuando no quiera usar el servicio de la empresa de gobierno

federal. Y no está prohibido el uso de baterías, aunque una reforma energética presentada ayer podría cambiar las condiciones, pero espera que no la aprueben los legisladores.

“La Península es la región que más fallos tiene; y aunque la CFE argumente que es por mantenimiento a su infraestructura, la realidad es que de 6 de la tarde a 10 de la noche es poco creíble que programen esos trabajos”, afirmó.

“Lo más probable es que cuando avisan de mantenimiento es que no hay energía suficiente para atender la demanda y cortan el suministro. Un apagón puede causar daños terribles a maquinarias y equipos de empresas muy importantes y son cuantiosas; en los hogares puede quemar refrigeradores”.

Paneles solares

Ramírez Cabrera también informó que el uso de paneles solares se está propagando en Yucatán al grado que es la sexta entidad del país con más sistemas solares en viviendas y negocios. El primero es Chihuahua y le

siguen Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

Esta preferencia por los pequeños sistemas de paneles ha ocasionado que disminuya drásticamente el costo de esta tecnología y con una inversión pequeña en baterías de almacenamiento podrían aprovechar mejor la producción

de electricidad solar y depender menos de la CFE.

El costo de las baterías que almacenan electricidad ya bajaron drásticamente y con el uso del litio son de mayor capacidad hasta 4 o 5 veces, por lo que estas tecnologías alternativas son viables para su mayor uso.- Joaquín Chan

Caamal.