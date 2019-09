“La pesca se ve más amenazada”

Proponen punto de acuerdo para mayor vigilancia

La pesca en el litoral yucateco ya no aguanta más, las autoridades federales en la materia están rebasadas, actualmente solo se cuenta en el estado con cuatro inspectores para atender 378 kilómetros de costa y 4,352 embarcaciones, por eso se propone un convenio donde la federación comparta facultades y competencias con el estado y hacer un frente común contra la pesca furtiva principalmente.

“La pesca en Yucatán cada día se ve más amenazada por factores humanos, como la pesca furtiva e ilegal que está ocasionando en gran medida la depredación de especies únicas de nuestras costas. Hoy estamos ante la urgente necesidad de resolver esta problemática que cada día va en crecimiento y parece no tener freno”, expresó Lila Frías Castillo, diputada del PRI, al presentar el punto de acuerdo para promover el citado convenio.

La diputada ofreció que buscarán otorgarle a la Secretaría de Pesca un presupuesto acorde con sus necesidades reales para enfrentar estos graves problemas de la costa.

“Y en particular desde mi trinchera como diputada emanada de un distrito costero, me he propuesto la meta de impulsar la creación de la Procuraduría de Inspección y Vigilancia Pesquera de Yucatán como un órgano desconcentrado con las labores de Inspección y Vigilancia en mar y tierra del litoral, y de esta manera perseguir, consignar y castigar a quienes cometan actividades de depredación de las especies y que denigran la actividad económica de miles de familias”.

En asuntos generales de la sesión de ayer del Congreso del Estado la legisladora, conocedora de la situación costera donde siempre ha vivido, señaló que en la actualidad en Yucatán se hacen esfuerzos para atender al sector pesquero, muestra de ello es la creación de la reciente Secretaría de Pesca, pero no es suficiente, “se necesita dotar de facultades y atribuciones legales a nuestro propio estado, para poder entrar de manera frontal al combate de estas prácticas ilícitas”.

Facultades

Lila Frías recordó que, de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura reglamentaria y la Constitución, la facultad de conocer y resolver el tema pesquero y acuícola, está reservado a la federación a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Conapesca, y si bien la ley contempla un apartado de facultades concurrentes con estados y municipios, éstas podrán entrar en operación a través de los instrumentos legales que al efecto establezca el gobierno federal y los estados.

“Necesitamos que nuestra Secretaría de Pesca cuente con todas las herramientas legales y económicas, para atender en su totalidad y de manera efectiva al sector pesquero, y esto solo lo podremos realizar a partir de los convenios de coordinación que se puedan firmar entre la federación y nuestro estado”, afirmó.

La diputada resaltó que dichos convenios en la actualidad no existen en la entidad, y son la única manera para que como estado se pueda ejercer de forma directa las facultades de inspección y vigilancia, que tanto se requiere para combatir el furtivismo.

“Yucatán se ha consolidado en los últimos años como uno de los estados de mayor captura del mero, el pulpo, la langosta y el pepino de mar, las especies con mayor demanda, en 2018 se reportaron volúmenes de 4,995 toneladas de mero, 32,795 de pulpo, unas 700 de langosta y 1,202 de pepino de mar, según la subdelegación de Conapesca en el estado”, comentó.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

La priista señaló que esto significa que en Yucatán en el último año el sector pesquero generó una derrama económica importante, que se traduce en beneficios directos para las 15 mil familias de los pescadores de la costa yucateca y lugares circunvecinos, y todo esto se ve amenazado ahora por la pesca furtiva.

Para combatirlo de manera frontal la diputada propuso en el Congreso un punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a firmar a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Comisión Nacional de Pesca, un convenio de coordinación con el estado de Yucatán, para dar a esta entidad facultades y competencias legales, así como recursos para tareas de inspección y vigilancia en el litoral yucateco.

Cuando estaban a punto de someter a votación este punto de acuerdo, Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, pidió se posponga para una siguiente sesión, con el fin de enriquecerlo, por considerar que se trata de un problema que requiere la atención de todos, y se puede mejorar, por lo que se consultó a Lila Frías por ser quien lo propuso, si estaba de acuerdo, y lo aceptó, con la condición que se a pruebe la próxima semana.

