La plataforma de transparencia es solo “un reflejo”

Aldrin Briceño Conrado, comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), ratificó que no hay inconsistencias o errores atribuibles a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues ésta es solo un reflejo de lo que le proporcionan los sujetos obligados.

Si acaso hay tales inconsistencias o errores se trata de una responsabilidad de las unidades administrativas de los sujetos obligados, pues son las que se encargan de nutrir de información al sistema, recalcó.

Ayer publicamos que el alcalde de Tetiz, Catarino Poot Tinal, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Sabido Santana, atribuyeron a errores de captura el monto de sus sueldos que arroja la plataforma nacional. Admitieron que el problema surgió de su personal.

La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), que tiene a varios de sus funcionarios con elevadas percepciones, incluso mayores de $200,000 pesos, dijo que no respondería sobre el asunto porque la plataforma de transparencia presenta “inconsistencias” y el tema del salario del rector es algo que “se ha tratado”.

En Motul, el alcalde Roger Aguilar Arroyo declaró que un error de dedo, responsabilidad de la tesorería municipal, es la causa de que una afanadora aparezca con ingresos mayores que los del presidente de la República.

En breve plática, el maestro en Derecho Briceño Conrado subrayó que las unidades administrativas de los sujetos obligados a la transparencia son las responsables de “subir” la información a la plataforma. Por lo tanto, añadió, no se puede hablar de inconsistencias de ésta, pues en todo caso serían de quienes la alimentan de datos.

En el caso específico de la Uady, los altos salarios y compensaciones no son un tema nuevo. Aunque la institución alegó “inconsistencias”, en realidad la información disponible arroja las elevadas cifras desde hace varios períodos, no solo en 2019, y en todos los casos el rector José de Jesús Williams y sus principales colaboradores figuran con las mayores percepciones, según se puede apreciar en una comparación. Los montos de 2020 no están disponibles.

Luis Aldana Burgos, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Uady, manifestó que si de verdad hay inconsistencias entonces es una buena oportunidad para que la rectoría corrija y transparente la información que por ley debe ser pública.

“Dice el rector que su salario ya es un tema discutido, pero cuando le preguntan se niega a decir, argumenta que no lo sabe y algunas veces sale con que ‘no lo niego pero tampoco digo que es cierto’. Además, el tema no es solo el sueldo del rector, sino de un grupo de funcionarios que percibe altos ingresos y prestaciones extraordinarias que consideramos incorrectas y que obligan a tomar medidas contra los demás trabajadores para que ellos conserven sus privilegios”, enfatiza.

El dirigente sindical señala que la rectoría se escuda en la autonomía de la universidad, pero no debe manejar a ésta como un rancho o una empresa privada sino como una institución que recibe dinero público.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Los sueldos y la transparencia Polémica

Reciente ejercicio sacó a flote de nuevo el tema de los altos sueldos en algunas esferas.

Privilegios en la Uady

Sobre la Uady, donde aparecen varios funcionarios con ingresos mensuales brutos de 150,000 a 200,000 pesos, el Sindicato de Personal Académico reitera que basta acabar con una serie de privilegios de la cúpula para que no se imponga, como pretende la rectoría, el cobro de un porcentaje sobre sueldo y antigüedad para conservar el servicio médico.

Injusto e inequitativo

Estamos preocupados no solo por el manejo financiero de la Uady sino por la imposición de ese cobro injusto e inequitativo, dice Luis Aldana, secretario general de ese gremio. Y vemos que ya lo va a firmar la Apauady (el otro sindicato de académicos). Están haciendo asambleas virtuales y nosotros estamos preparando varios procesos legales para frenarlo. En todo caso, que se discuta ese tema y que se apruebe si así lo decide la mayoría, pero no se trata de creer a ciegas, así como dice el rector: “Son inconsistencias (de la plataforma de transparencia), mi sueldo no está a discusión, créanme”. No, queremos ver que realmente es así.