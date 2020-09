La plataforma Kaambal, en funciones a partir del lunes

Profesores piden usar el recurso, pero está inactivo

La Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) informó que la plataforma Kaambal, de apoyo a la educación a distancia, entrará en funciones el lunes 21 próximo.

En los últimos días se ha generado confusión en los canales con que los docentes se mantienen comunicados con padres de familia y alumnos sobre la operación de esta herramienta tecnológica, pues los profesores piden utilizar Kaambal para obtener “fichas de acompañamiento y tareas”, a fin de reforzar la comprensión de los temas difundidos en el programa “Aprende en Casa II”.

Sin embargo, al ingresar a la plataforma (www.kaambal.mx), la única información disponible es: un mensaje de bienvenida; enlace a los tutoriales para usar la herramienta; liga a la “Biblioteca Virtual”, y el aviso de que se están actualizando los contenidos. Los vídeos de orientación son de mayo.

El Diario tiene copias de mensajes difundidos a padres de dos escuelas de educación básica en los que los docentes piden acceder a Kaambal para obtener las fichas de acompañamiento.

Ayer, la Segey informó en un comunicado que “la fecha para el inicio de la plataforma Kaambal se estableció para el 21 de septiembre, con el objetivo de facilitar la interacción y mantener una comunicación cercana entre estudiantes, docentes y la propia”, aunque en un boletín del 4 de septiembre —alojado en su sitio web— informa que la herramienta “comenzó a operar en este mes de septiembre”.

No hay registro de que la Segey haya especificado que la plataforma no estaría disponible para alumnos en estas tres primeras semanas del ciclo 2020-2021, precisión que tampoco habría llegado a profesores, según se entiende por las exhortaciones que ha hecho el personal docente a utilizarla. En la precisión enviada ayer a esta Redacción, en respuesta a una publicación de la columna Plaza Grande, la Segey indica que Kaambal sería activada “una semana después del término del período de inscripciones, para que de esta forma, se cargue a la plataforma digital, la información completa y definitiva de cada estudiante y docente, en su respectivo centro escolar”. No obstante, en su aviso oficial del 7 de agosto para comunicar el nuevo período de inscripciones, la Secretaría de Educación señala que éstas serán del 10 al 21 de agosto.— J.C.G.S.

Más de 8 mil docentes y directores han sido capacitados para usar sin contratiempos Kaambal a partir del lunes 21, dice la Segey