Mayor equipamiento

La Politécnica de Yucatán abrirá una 4a. carrera

Samara Muñoz Salazar, estudiante de Ingeniería en Robótica Computacional, describió al gobernador Mauricio Vila Dosal la evolución de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) en sus primeros tres años de fundación.

Ella y sus compañeros de la primera generación de estudiantes iniciaron sus clases en septiembre de 2016 en un solo edificio sin concluir. Escucharon por primera vez a su profesor sentados en un auditorio sin butacas y ocuparon los escalones de concreto de la obra.

Muchos no sabían hablar inglés y tenían dudas si podrían con las carreras de Ingeniería de Datos, Ingeniería en Robótica Computacional e Ingeniería en Sistemas Embebidos Computacionales, que son nuevas profesiones en Yucatán y son de tecnología avanzada.

La primera visita de Vila Dosal a esta casa de estudios, en el kilómetro 2 de la nueva carretera Mérida-Tetiz, fue en grande porque entregó equipos de última generación para los laboratorios de robótica, visualización y análisis de grandes volúmenes de datos, una pantalla que monitorea los ataques cibernéticos en el mundo en tiempo real y equipos de impresión y cortador láser, entre otros equipos sofisticados, con una inversión de $41 millones.

Pero lo más importante para los universitarios es que el gobernador comprometió sus esfuerzos para traer empresas globales de tecnología para que tengan trabajo cuando egresen. Mencionó la llegada de la empresa japonesa Uchiyama de partes automotrices y la española Deimos Group Elecnor que fabrica componentes aeroespaciales y satélites.

La joven Samara contó que en sus primeros prototipos de brazos robóticos usaron madera y un serrucho para darle forma a las piezas y hoy usan un cortador láser e imprimen de 3D, la mayoría no sabía el inglés y hoy puede asegurar que todos pueden expresar sus ideas en ese idioma extranjero, no tenían idea de cómo programar un robot y ahora son capaces de darle movimientos, tenían un pensamiento localista y ahora tienen oportunidad de codearse y aprender de doctores y científicos de universidades de Estados Unidos, y de un futuro incierto ahora pueden ser los primeros ingenieros yucatecos que contratará la empresa japonesa Uchiyama Manufacturing Corporation (UMC) porque directivos de esta compañía les hará una entrevista de trabajo la próxima semana.

“Cuando terminamos las materias del tronco común y comenzamos los proyectos de las carreras vimos los problemas”, relató la alumna. “Cómo íbamos a construir una banda, de qué material sería, cómo hacer un brazo robótico, dónde imprimiríamos, cómo cortaríamos el material”.

“Nos tocó hacer nuestros propios prototipos del funcionamiento de un brazo robótico y nos tomó un tiempo entender el movimiento porque para ese entonces no llevábamos la materia de cinemática”.

“Una vez más seguros, conseguimos nuestras maderas y a serruchazos cortamos las piezas y la lijamos hasta que más o menos quedó como queríamos. Cortamos mal las piezas y al final invertimos más y repetimos el proceso, pero con más cuidado. No quedó al cien por ciento, pero aprendimos de nuestros errores y reconocimos las áreas donde pudimos mejorar nuestro robot.

“Justo a principios del cuatrimestre pasado anunciaron que llegarían nuevos equipos y una vez más nos tocaría estrenarlo. Estábamos muy emocionados, puedo decir que no se comparaba con los cuatrimestres pasados porque ahora usamos la cortadora láser y si fallaba en cuestión de minutos se podía ajustar la velocidad del láser o las dimensiones de nuestras piezas. Sobre el material ya no había que preocuparse porque contábamos con una impresora 3D, y lo mejor es que no teníamos que pagar por el uso”.

Futuros alumnos

La joven dijo que todos estos cambios no solo son para la primera generación, sino para las siguientes y con esos equipos pueden manejar los prototipos de brazos robóticos, analizar su funcionamiento y sus movimientos, tal como lo demostró el alumno Víctor Hugo Xix Santos en el manejo del robot “Darwin”, que jugó fútbol y se presentó al gobernador, aunque sufrió dos inesperadas caídas en la demostración.

Otro equipo nuevo fue las computadoras y pantalla digital macro para la carrera de Ingeniería de Datos que, según explicó el alumno Federico José Montes de Oca al gobernador, pueden detectar y visualizar en tiempo real los ciberataques que realizan los “hackers” a oficinas de gobierno, empresas y sistemas de ciberseguridad.

Durante sus recorridos a los laboratorios, el gobernador también conoció el robot móvil sobre ruedas que detecta refugios de insectos “pic” por medio de un sistema de GPS. Este detector de insectos ganó el tercer lugar en un concurso en la Universidad Texas A&M y localiza a los insectos con base en los datos e imágenes que le programan.

“Señor gobernador, queremos darle las gracias porque es reconfortante saber que con su apoyo podemos crecer como profesionales”, se despidió Samara. “El día de mañana, en la empresa donde estemos podremos decir que hablamos inglés, que tuvimos experiencias en el manejo de una cortadora láser, impresión en 3D y que podemos configurar posiciones de un robot gracias a esta universidad”.

El rector de la UPY, doctor Gildardo Sánchez Ante, destacó que siente una gran alegría atestiguar que cuando las autoridades creen en el futuro y le apuestan a la educación como un factor de movilidad social siempre hay buenos resultados.

“La UPY es un gran proyecto de una universidad especializada en las temáticas de la industria 4.0, con una formación bilingüe y un gran compromiso con la sostenibilidad”, recalcó el rector. “Somos testigos de los esfuerzos de su administración de traer inversiones que generen más y mejores empleos para Yucatán. Nos entusiasman los anuncios de la llegada de varias empresas de clase mundial y nos alegra ver cómo empresas yucatecas crecen y abarcan nuevos mercados. Tenga usted la plena certeza de que en la UPY somos aliados de esas iniciativas”.

El rector anunció la creación de la cuarta carrera en la UPY: la Ingeniería en Ciberseguridad que ya está en gestión y espera abrirla en el curso escolar 2020-2021.

Los equipos que entregó Vila Dosal son para los laboratorios de robótica y drones y consiste en equipos de entrenamiento en controladores lógicos programables, sistemas de manufactura CNC, impresora 3D, cortadora láser y robots manipuladores de última generación, un robot humanoide y uno de servicio que donó la empresa ValueScape.— Joaquín Chan Caamal

En el laboratorio de visualización de datos entregó un servidor apto para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, un sistema para visualización que podría dar servicio al sector productivo y dependencias de gobierno; y en el laboratorio para manufactura de circuitos impresos y para el diseño de sistemas digitales.

Todos estos equipos y computadoras, dijo el rector Gildardo Sánchez Ante, servirán para el entrenamiento de los alumnos y para el desarrollo de prototipos hasta donde la inteligencia de los universitarios y profesores alcancen.