''La política es una forma más alta de caridad'': vocero de la Arquidiócesis

El Papa invita a colaborar con la política, señalan

El Papa Francisco nos motiva a colaborar con la política porque la política es una forma más alta de caridad, expresó el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

Como cristianos todos, más responsablemente como sacerdotes, debemos fomentar, promover y cuidar el bien común, apuntó.

Parte de la tarea de un sacerdote es también estar atento a las necesidades de su comunidad, añadió al ser entrevistado por una nota que publicamos sobre la exhortación que dio el padre Francisco Kantún Medina durante una misa que celebró en la iglesia de la Ascención en Sisal el domingo pasado, para que los sisaleños “defiendan sus playas”.

La nota indica que el padre Kantún Medina recordó que desde el primer día que llegó a la iglesia de Sisal ya había problemas como el de las concesiones de las palapas de la playa.

(A raíz de la designación de Sisal como Pueblo Mágico el problema se agudizó, pues los particulares han comenzado a instalar palapas y restringir accesos).

El sacerdote llamó a los lugareños a defender sus playas y que no permitan que nadie los manipule para venderlas, “ya que en algunos años se acordarán de esto cuando no dejen a sus hijos pasar a las playas, como están otras (del país)”.

El padre Jorge Martínez expuso que no está en el contexto de la situación de la que habla el padre, pero “ciertamente todos los cristianos, todas las personas, por el hecho de ser ciudadanos podemos opinar, anunciar y denunciar, entonces es una inquietud de cualquier persona, incluso de un sacerdote, preocuparse con el bien común”.

En general, es parte de la doctrina social de la Iglesia que el cristiano busque el bien común. Si alguien puede hacer algo en favor del bien común debe hacerlo, dijo.

Un sacerdote es sensible también a las necesidades de la comunidad, subrayó.

No conozco a detalle más que la nota que he leído, y bueno, los sacerdotes en general debemos ocuparnos por el bien común, señaló.

El padre Jorge Martínez recordó un mensaje del Pontífice de junio de 2013.

“Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros, cristianos, no podemos ‘jugar a Pilato’, lavarnos las manos: no podemos. Tenemos que involucrarnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común”.

“Los laicos cristianos deben trabajar en política. Usted me dirá: ‘¡Pero no es fácil!’. Tampoco es fácil ser sacerdote. No existen cosas fáciles en la vida. No es fácil, la política se ha ensuciado demasiado, pero me pregunto: ¿por qué?, ¿por qué los cristianos no se han involucrado en política con el espíritu evangélico?”.

“Es fácil decir ‘la culpa es de ese’, ¿pero yo qué hago? ¡Es un deber! ¡Trabajar por el bien común es el deber de un cristiano! Y muchas veces el camino para trabajar es la política. Hay otros caminos: profesor, por ejemplo, es otro camino. Pero la actividad política por el bien común es uno de los caminos. Esto está claro”.

El padre Jorge Martínez expuso que en este contexto “lo que nos toca es exhortar al deber cívico de ir a votar, de conocer a los candidatos, de elegirlos. Es un paso que pronto vamos a dar y es importante que lo realicemos como derecho y como deber. Eso es parte del bien común también”.

Es parte de la vida cristiana que podemos ver hoy, no solo del sacerdocio, subrayó.

Lo que no podemos hacer es pronunciarnos a favor o en contra de un partido o de un candidato, pero es un deber exhortar y motivar a la comunidad en general a que cumpla sus deberes ciudadanos, dijo.

“Para todos es un derecho y un deber motivarlos y exhortarlos a que conozcamos a los candidatos”.

Según explicó, si se observan anomalías se deben señalar de manera oportuna, con las formas que correspondan y las instancias correspondientes. El objetivo es buscar el bien común y hay que buscar que todos tengan acceso a él.

Asimismo, expuso que no les extrañe a las personas que un sacerdote tengan algún señalamiento sobre un problema que atañe a la comunidad.— CLAUDIA SIERRA MEDINA