La primera “oleada”

Establecimientos listos para abrir desde hoy lunes

Varios establecimientos ya se preparan para el reinicio de actividades.

La tienda departamental Gran Chapur de la calle 63 entre 56 y 54, instaló a la entrada del negocio un túnel desinfectante y su personal reanudará la aplicación de las medidas sanitarias que implementó antes del cierre del establecimiento comercial en marzo pasado por la pandemia del coronavirus.

La popular cafetería Pop (57 entre 60 y 62) anunció en su cuenta de Facebook su reapertura a partir de hoy lunes de 8 a 22 horas, donde dará servicio como siempre y también habilitará el jardín del restaurante hermano Pórtico del Peregrino para los comensales y dará servicio a domicilio.

El mismo anuncio de reapertura hoy lunes realizó Electrónica González, que abrirá exclusivamente sus sucursales de Mérida.

El restaurante Lapa lapa Kukulcán, que había desmontado sus televisores en su área de servicios interno y externo cuando empezó el confinamiento, reinstaló ayer los aparatos electrónicos, sacó las mesas y sillas para su desinfección y preparó el lugar para recibir de nuevo a sus numerosos clientes que gustan de este concepto de servicio.

Una cuadrilla de trabajadores de una empresa particular que trabaja para la CFE reparó la red eléctrica de la calle 65, de la 52 a la 60, que se quedó sin servicio por las inundaciones de la tormenta tropical “Cristóbal”. Con este restablecimiento eléctrico ya podrán funcionar, si tienen el permiso correspondiente, decenas de negocios de distintos giros que están en esa zona comercial del Centro.

Todos estos preparativos fueron para iniciar formalmente la reactivación económica de Yucatán en su primera fase que marca el Semáforo Epidemiológico estatal que da luz naranja al estado, aun cuando el semáforo del sistema nacional de salud pinta de rojo a Yucatán por el alto porcentaje de contagios y muertes por Covid-19.

Es tan importante para el sector privado esta “ola 1” que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salum Francis, invitó a la prensa para un recorrido por el reinicio de actividades comerciales. El punto de reunión es el Pasaje Emilio Seijo, en la esquina 58 con 63, a las 10:30 de la mañana de hoylunes.

La reactivación laboral de Yucatán se verá hoy porque las intensas lluvias de la tormenta tropical impidieron que la industria de la construcción, autorizada como actividad esencial, trabajara a toda su capacidad desde el 1 de junio pasado.

Listos los albañiles

“El mal tiempo hizo que ninguna empresa reanudara plenamente su trabajo desde el día primero de junio”, informó el presidente de la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Raúl Aguilar Baqueiro, quien considera que deberán iniciar sus actividades de 15,000 a 20,000 albañiles.

Ante este panorama de actividad masiva por la apertura de cientos de negocios en Mérida y Yucatán y la reactivación laboral, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida anunciaron el reforzamiento del operativo de seguridad y vigilancia policiaca para tratar de mantener una baja movilidad y evitar concentraciones masivas, pero se ve una tarea difícil porque desde hace unos días y ayer domingo se vio mayor gente y automóviles en las calles.

Incluso hoy reabren los mercados municipales Lucas de Gálvez y San Benito, que fueron cerrados 14 días por un brote de Covid-19.

Como parte de esta reactivación, el gobierno estatal cambió de lugar varios paraderos para evitar el amontonamiento de los usuarios y las nuevas disposiciones que regirán en el transporte urbano de la ciudad. Los anuncio de las nuevas ubicaciones y disposiciones se han publicado en estos días en las páginas del Diario.

El gobernador Mauricio Vila Dosal recalcó que el inicio de la primera ola de la reactivación económica de Yucatán no significa que se relajen las medidas de higiene y prevención sino, por el contrario, es cuando los ciudadanos deben aplicarlas con mayor responsabilidad para que esta reapertura no genere un incremento en los contagios de coronavirus y obligue a dar marcha atrás a este proceso de reactivación, que consta de “tres olas” de acuerdo al semáforo epidemiológico.

“La administración estatal hace un llamado a los yucatecos a ser responsables y hacer cada quien la parte que le corresponde, cuidando siempre el uno del otro y cumpliendo con las disposiciones que marcan las autoridades de salud en el estado, como el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia y las restricciones en la movilidad, ya que de ello también depende que se siga avanzando en la reapertura de las actividades económicas”, afirmó el jefe del Ejecutivo estatal.

Advirtió que en dado caso que se dispare la propagación de este virus en el estado y se sature la capacidad hospitalaria, se tendría que cerrar de nuevo los negocios no esenciales de nueva cuenta para no perder lo avanzado en materia de salud.

“Pasar a la ‘ola 1’ quiere decir que nos tenemos que concentrar en sólo ir a trabajar y a comprar lo más esencial para nuestras casas, pues las restricciones a la movilidad se mantendrán para evitar nuevos contagios”, dijo. “En esta fase no deberán realizarse reuniones sociales, fiestas o salidas de paseo, pues la contingencia sanitaria continúa”, dijo.

La Secretaría estatal de Salud estatal anunció en días anteriores, después de que los nuevos resultados de los indicadores estatales marcan que el semáforo de Yucatán está en color naranja, que a partir de hoy se iniciará con la “ola 1” de la reactivación económica, en la cual, además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos y 10% de su capacidad, restaurantes sólo mediante reservación y al 25% de su capacidad, y el comercio al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados solo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados. Operarán también estéticas y clínicas de la salud solo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad.

Las plazas comerciales se mantendrán cerradas al público porque están consideradas en la “ola 3”, pero algunos negocios que funcionan en estos amplios espacios comerciales ya empezaron a desmantelar sus negocios, como se vio en Plaza El Patio, donde la mueblería Dico cerró y retiró todos sus artículos en exhibición y desmanteló su estructura comercial.— Joaquín Orlando Chan Caamal/Valerio Caamal Balam

Comercios Pasos para reabrir

Todos los que deseen reabrir deben cumplir con una serie de requisitos y registrarse.

Registro

Para reabrir los giros comerciales en esta fase de la pandemia, los interesados deberán registrarse antes en la página de internet www.reactivacion.yucatan.gob.mx.

Protocolos

En esta plataforma descargarán los protocolos sanitarios para tener una reapertura segura para sus trabajadores, sus clientes y todos los yucatecos.

A cumplir

Quienes no cumplan con este paso no podrán reanudar labores y si no cumplen los protocolos los cerrarán y multarán, según han advertido las autoridades estatales. Varios verificadores recorrerán los negocios.