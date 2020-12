La prioridad, servicios más cerca

Casi 13 mil dosis contra influenza aplica el Issste

En el proceso de transformación del Issste una de las principales prioridades es acercar los servicios de salud a los municipios, llegar a todos los rincones del estado para exhortar a la población a hacerse responsable del cuidado de su salud, señaló Martha Eugenia Montemayor Curiel, suplente de la titularidad del Instituto en Yucatán.

La doctora refirió en un boletín que el programa “Ecos para el Bienestar” está enfocado al autocuidado de la salud para tener una derechohabiencia sana.

Por ejemplo, es importante que se adopten hábitos sanos de alimentación y se desarrolle más actividad física desde la juventud para evitar enfermedades crónico degenerativas que actualmente afectan a gran parte de la población, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Diabetes, hipertensión y problemas pulmonares pueden ser complicaciones ante un posible contagio de Covid-19, dijo. Eviten ir a los hospitales si no es necesario, no bajen la guardia para que tengamos una sociedad sana, saludable, no una sociedad de enfermos.

En los últimos meses de septiembre, octubre y noviembre, con el retorno a la nueva normalidad, se han hecho actividades de promoción a la prevención.

A la fecha se han aplicado 12,984 dosis contra influenza desde que se inició la temporada invernal, tanto intramuros como en el SNTE, Fstse, Sagarpa, etcétera.

Se ha llevado al cabo el seguimiento telefónico de acompañamiento gerontológico y acompañamiento de salud materna, mediante la aplicación de cuestionarios para detectar síntomas depresivos, ansiedad y sintomatología Covid-19, así como instruir y alertar a la derechohabiencia sobre las medidas a tomar.

Acciones

Martha Montemayor comentó que durante todo el año y a pesar de la pandemia, las unidades de primer nivel del Issste en Yucatán han realizado actividades de promoción y protección a la salud.

Prevención

Se han realizado Jornadas de Salud alusivas al cáncer de mama, prevención de obesidad y trastornos alimentarios, violencia y VIH/Sida, cuidando la sana distancia entre el personal.