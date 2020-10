La Profeco llama a no excederse en el Buen Fin 2020

Exhorto a consumidores

Esta versión del Buen Fin que se llevará al cabo será atípica, “pero a nivel nacional en la Profeco ya estamos aplicando medidas para tener a 1,000 servidores públicos dispuestos para cualquier situación que se pudiera presentar”, dijo su delegada en Yucatán, Sisely Burgos Cano.

Lo anterior será independientemente de la brigada que tendremos para cualquier disposición física que tuviéramos que atender, apuntó.

“Este es un exhorto que estamos haciendo a los consumidores: usen nuestras plataformas, nuestros números telefónicos que en su momento daremos a conocer en nuestra página y redes sociales, para que sepan a qué números telefónicos tienen que acudir en un momento dado y podamos atenderles desde acá”, añadió.

La delegada federal aprovechó la ocasión para invitar a los consumidores a que antes de adquirir un producto, bien o servicio, revisen todos los términos y condiciones que se ofrecen, que se cumplan.

Esto es sobre todo para las compras digitales, que se esperan sean más en esta ocasión. También que se cercioren que sean páginas seguras —la dirección empieza con un “https”—.

“Chequen que las páginas lo tengan porque ya son portales verificados”, exhortó. “Tampoco compren nada más por la emoción a la publicidad que nos enseñan, sino que hagan compras maduras y responsables”.

Para evitar problemas con la Condusef por no pagar la tarjeta de crédito, Sisely Burgos aconsejó a los consumidores, que elaboren un plan de presupuesto con el fin de determinar si los productos que desean adquirir van de acuerdo con sus ingresos y la situación financiera particular o de la familia.

Este año el Buen Fin se extendió a 12 días y abarcará del 9 al 20 de noviembre.— David Domínguez Massa

De un vistazo

Menos complicaciones

La delegada estatal de la Profeco consideró que con una debida planeación de presupuesto, las ofertas que pudieran aprovechar durante este Buen Fin no se convertirán en un problema a futuro, para “que no le demos más trabajo a los de la Condusef, por no cubrir los cargos de la tarjeta de crédito”.