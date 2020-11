La Profeco registra aún pocas quejas por el comercio en línea

Aunque cada vez es mayor el comercio electrónico en Yucatán, son pocas las quejas de usuarios insatisfechos o que sufren fraudes cibernéticos por las compras y pagos en línea, informó el director de la Zona Metropolitana de la Profeco, Jorge Alberto Angulo Bermejo.

De un total de 2,000 a 3,000 quejas que recibe al año la Profeco, las denuncias por operaciones comerciales en línea irregulares son 4 o 5, pero el licenciado Angulo Bermejo reconoció que son muchísimas más.

Sin embargo, señaló que no todas las inconformidades se formalizan, otras llegan a instancias como el Ministerio Público y/o la Condusef, otras las resuelve el propio consumidor o simplemente, si no sabe dónde recurrir, las personas asumen las consecuencias de su mala decisión al hacer la operación.

“Las quejas por compras en línea es ínfima en la Profeco y generalmente las empresas responsables son difíciles de ubicar porque no tienen oficinas en Yucatán y el país, son operaciones en comercios virtuales extranjeros”, informó.

“Las quejas que hemos recibido en este año son ajenas al Buen Fin, pero sin duda con este programa comercial aumentarán las denuncias porque hay muchas operaciones en línea”.

Cuando es un fraude cibernético y la Profeco no puede ubicar a la empresa se recomienda a los consumidores que pongan una denuncia en el Ministerio Público o lo reporten a la Policía Estatal, porque ellos tienen áreas de investigación contra delitos cibernéticos y pueden rastrear de dónde se realizó la operación.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores engañados no saben qué hacer, no saben dónde acudir y, por lo general, no hace algo al respecto.

De los casos que atiende la Profeco, dos son porque el consumidor no recibió su pedido, otro porque llegó el producto en mal estado, otro porque recibió un producto que no es el que pagó en la compra electrónica. A la fecha esas quejas apenas están en la localización de los vendedores para notificar la denuncia en su contra, pero resulta que son tiendas extrañas, raras e inseguras, con domicilios fiscales que no existen con la dirección que proporcionan y eso dificulta el inicio de los procedimientos administrativos o de conciliación.

“Es inevitable que la gente compre en línea porque ya es un sistema de venta muy recurrente, piden desde una pizza hasta la compra de alimentos en el super”.

“Lo que recomendamos es que analicen si lo que van a comprar en línea es esencial, que compren en tiendas virtuales confiables, en empresas y cadenas comerciales que tengan representación física en la ciudad o en México, que realicen la operación en una conexión de internet segura, que la página electrónica tenga el código de seguridad HTTPS, que se cercioren que la información que da la tienda virtual es clara, que su sistema de envío sea conocido y que entre las cláusulas tengan el reembolso”.

No recomendó las compras en cuentas de redes sociales, mercado libre, compra a personas desconocidas ó artículos de segunda mano, porque es donde se abre la posibilidad del fraude debido a que no expiden recibos, facturas ni notas de venta con lo que puedan interponer una queja por mal servicio o engaño.

“Como siempre dicen, papelito habla”, recalcó.

“Con un documento se puede acreditar la compra y hacer el reclamo correspondiente”.

Al hablar del operativo que realiza la Profeco durante el Buen Fin, el licenciado Angulo, quien era jefe del área jurídica de la oficina de Profeco en Mérida y sustituyó la semana pasada a Sisely Burgos Cano, informó que desde el lunes pasado al día 20 de este mes realizarán inspecciones de verificación.

El miércoles instalaron 4 módulos de recepción de quejas en igual número de plazas comerciales de la ciudad y además realizarán recorridos permanentes en 10 plazas comerciales donde hay movimiento comercial importante y los 30 trabajadores de esta representación en Yucatán, incluido un grupo de becarios del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro” estarán atentos a que las empresas respeten los precios, ofertas y promociones.

Además, tienen abierta la línea telefónica 8004688722, pueden reportar sus quejas en el correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx o llamar al teléfono de la oficina de Mérida 9992529408.

Por último pidió a los comerciantes que no recurran a trucos para vender más y que respeten todo lo que ofrecen.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Compra y gana

Este Buen Fin, “Compra y gana” con Grupo Megamedia y tiendas participantes, una promoción que te permitirá llevarte a casa un fabuloso premio como computadoras portátiles, consolas de videojuegos, televisores, refrigeradores, relojes inteligentes, cámaras fotográficas, hornos de microondas y cafeteras.

Para participar debes comprar en los negocios participantes por un monto mínimo de 200 pesos y registrar la nota en el sitio compraygana.megamedia.com.mx y llena los datos que se solicitan, para recibir la oportunidad de calcular el número de pelotas que se encuentran en una urna. Calcula el número exacto y podrás llevarte un premio. Las tiendas anunciadas en estas páginas, también participan.