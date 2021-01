La relación política con MC ya acabó, dice Vila

A favor de que el PAN no se alíe con dos partidos

El PAN, mi partido, tomó una decisión acertada de no realizar alianza con Movimiento Ciudadano ni con el PRI en Yucatán, opinó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Reacio a hablar de política y de los partidos políticos porque es gobernador de todos los yucatecos, Vila Dosal recordó que a nivel nacional el PAN, PRI y PRD hicieron una coalición sobre el tema de las diputaciones federales, pero aquí en Yucatán se acordó que el PAN estatal no hiciera alianza con el PRI y considera que fue una decisión acertada.

“En mi carácter de miembro de los órganos de decisión de mi partido apoyé desde el principio, y qué bueno que el PAN nacional respetó el sentir del panismo yucateco, que en estos momentos una alianza con el PRI no es viable”, recalcó.

A usted lo propuso el PAN y Movimiento Ciudadano como candidato a gobernador, ahora que ya cambió de directiva MC (ahora lo dirige un grupo de la exgobernadora Ivonne Ortega) ¿sigue esa relación o ya se rompió?

“Los temas de partidos los ve el partido. A mí me toca ser gobernador de todos los yucatecos. Cuando nosotros hicimos la alianza con MC existía un grupo de personas con el que trabajamos juntos, compartimos ideales y hoy ya no están en MC”, dijo. “Lo que puedo decir es que el presidente del comité estatal del PAN me informó que no hará alianza con MC, que está buscando alianzas con otros partidos, ni con MC ni con el PRI habrá una alianza”.

¿Se acabó la relación política con MC?

“Efectivamente”, reiteró.

¿Usted en lo particular realizó algún acuerdo con la exgobernadora Ivonne Ortega para las elecciones de junio próximo?

“Yo mantengo una relación de respeto con todos los exgobernadores. He platicado con todos porque una parte de ser gobernador es aprovechar las experiencias que han tenido otros gobernadores, pero en temas políticos no tengo ningún diálogo con ninguno de ellos”, señaló.

De lo que omitió opinar es sobre la desbandada que hay en el PRI.— Joaquín Chan Caamal.

Entrevista // El Tren Maya

Propuesta

El mandatario estatal informó que propuso al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que el 70 por ciento del terreno de “La Plancha” se destine para el proyecto del gran parque que impulsan los vecinos del rumbo y el restante 30% sea para la estación del Tren Maya.

Elevado

Sobre la entrada del Tren Maya a Mérida, el mandatario señló que “la última información que tengo es que va a hacer algo elevado. Va a pasar de la Coca Cola (del Anillo Periférico) a La Plancha”.

Aeropuerto

Otro proyecto del que dio algunos detalles es el nuevo aeropuerto internacional de Mérida que, si lo concreta la iniciativa privada y la SCT, daría oportunidad que el sur profundo de la ciudad salga de la marginación, al derribar el muro del actual.