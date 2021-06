“La repavimentación de calles es urgente”

Víctor Cervera: La urbe necesita mantenimiento

“Yo no estaría aquí luchando por la alcaldía de Mérida si no supiera que la gente confía en mi y por eso yo confío en ustedes, para juntos alcanzar la meta de una ciudad de todos, sin corrupción y con alternativas de bienestar para todos sus habitantes”, señaló Víctor Cervera Hernández, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mérida, en una reunión que sostuvo con vecinos de Juan Pablo II en el parque “La Visita”.

“Tengo en mi el ideal de trabajo y servicio de quien fuera mi padre y el ejemplo de familia que mi madre me supo inculcar, a ellos les agradezco y con esa fortaleza es que hoy les pido votar por el cambio, por una Mérida más de todos” añadió.

En esta reunión con vecinos también estuvieron presentes Alaine López, candidata a diputada por el tercer distrito federal; Brunno Sánchez Caamal, candidato a diputado por el tercer distrito local; Claudia Méndez Moguel, candidata a diputada pro el segundo distrito Local; David Castro, candidato a diputado pro el cuarto distrito local; Nallely Hernández, candidata a diputada por el quinto distrito local.

Entrevistado brevemente, a cinco días de las votaciones del 6 de junio, Cervera Hernández manifestó que la campaña ha sido intensa y propositiva, se contó con espacio democráticos para exponer nuestras plataformas, pero por otro lado hubo otros ejercicios como el del Iepac, cuyo formato parecía beneficiar más bien a quien busca la reelección en la alcaldía.

“Tenemos proyecto, propuestas y la gente me está apoyando, yo no estaría aquí si no supiera que la gente confía en mí y por eso yo confío en la gente” subrayó el abanderado.

El candidato del partido naranja se pronunció por seguir con lo bueno y corregir lo malo de la administración municipal, y en ese sentido la participación de la gente es fundamental para lograr una Mérida verdaderamente de todos.

Emanuel Rincón Becerra

Por otra parte, en un recorrido por la colonia Canto, el aspirante dijo que “Trabajar parejo, trabajar por todo Mérida, sus colonias y comisarías, ese es nuestro proyecto, lo que nos une como ciudadanos a la hora de resolver los problemas”.

En el recorrido casa por casa en la colonia Canto, el abanderado naranja externó sus propuestas a vecinos de la zona, quienes le manifestaron la falta de servicios públicos municipales.

“Don Pedro” y su esposa señalaron que la calle tiene más de 20 años de construcción y le ha hecho remedios, pero ya no son suficientes. “Vea el hueco en la calle, llegan del municipio, le ponen poco de material y a los dos meses ya lo tenemos de nuevo”, dijo.—ERB

A esta petición se sumaron “don Aristeo” y “don José”, quienes señalaron que la falta de luz, calles limpias y presión de agua son los malestares de la colonia.

Calles

Víctor Cervera comentó que una de las primeras cosas que hay que hacer apenas llegar a la alcaldía de Mérida es darle un mantenimiento general a la ciudad, en especial a las calles y pozos.

“Es urgente la repavimentación de calles, ya venció su tiempo de vida, y los pozos deben estar limpios para que no se inunden las calles, son cosas que vamos a hacer desde el día uno, y también vamos a generar el programa de empleo temporal para que la misma gente de la colonia nos ayude en este mantenimiento”, apuntó.

Además invitó a la ciudadanía a sumarse al equipo naranja: “Invitemos a los amigos, vecinos y familiares a sumarse al equipo de los ciudadanos y este 6 de junio juntos recuperemos la ciudad de Mérida”, finalizó.