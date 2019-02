La Sader entregó fondos a unos 10 mil productores

Fluyen los apoyos

“El no tener un titular en estas oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rura (Sader) en Yucatán no es motivo para suspender los programas, los tiempos en el campo no son como los tiempos fiscales o políticos, no se deben suspender, por eso continúan los trabajos”, dijo ayer Luis Alfaro Gómez, responsable del programa Producción para el Bienestar.

El funcionario señaló que por eso, desde el viernes 8 pasado en la delegación de la Seder se inició la entrega de apoyo a unos 44,400 productores, que consisten en $1,600 por hectárea, para los pequeños productores que trabajan de entre una a cinco hectáreas y mil pesos para los que tienen de cinco a 20 hectáreas en Yucatán.

Productores

“Hasta hoy (por ayer lunes) ya le hemos entregado sus apoyos a unos 10,000 productores yucatecos, y nuestra meta es entregárselas a los 44,400 enlistados en Yucatán antes del próximo día 15 de mayo, cuando se inician las siembras del maíz, del ciclo primavera-verano”, comentó el funcionario.

En visita a las instalaciones de esta delegación, se constató que las oficinas del delegado o del que ahora será el representante de la dependencia en Yucatán, siguen cerradas, “ceduladas”, pero en las otras oficinas el personal continúa trabajando, bajo la responsabilidad de los subdelegados, excepto en la subdelegación de pesca, que sigue vacía.

Entrevistado en sus oficinas de la delegación en el estado, Alfaro Gómez recordó que en este nuevo gobierno habrán 11 programas, cuatro de ellos son estratégicos y siete sustantivos, los primeros son: Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes, y el de Crédito Ganadero a la Palabra.

Tiempos

El coordinador del programa recordó que los ciclos de siembra no pueden esperar los tiempos políticos, por eso para no afectar los trabajos del campo, aunque se espera sea en los próximos días cuando se nombre al nuevo titular de esta delegación, desde el viernes pasado se abrieron las ventanillas para que acudan los productores por sus apoyos.

El funcionario informó que cuentan con 17 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADR) distribuidos en todo el estado, incluyendo en esta ciudad, a donde acuden los productores a inscribirse para recibir sus apoyos económicos de la siembra,— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Alfaro Gómez manifestó que los trabajos en estas oficinas no se han detenido, continúan, aunque no tengan aquí a un responsable de la dependencia, “todos hacemos el trabajo, los programas no se han detenido en ningún momento, prueba de ello son las ventanillas donde ya se entregan los apoyos a los productores”.

Hasta hace unas semanas en esas oficinas lo que prevalecía era un clima de incertidumbre, incluso sabían que por los tiempos del campo debían iniciar la entrega de los apoyos, pero no sabían si se realizaría, había hasta temor de hablar.