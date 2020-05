Este lunes 18 se inicia un gradual retorno de labores

A partir del lunes 18 próximo, las empresas dedicadas a la fabricación de piezas para el sector aeroespacial, aeronáutico y automotriz en Yucatán comenzarán a operar de nueva cuenta, toda vez que ya tienen listos los protocolos de higiene y prevención para reanudar actividad, siempre anteponiendo la salud de sus colaboradores y población en general, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal durante la primera mesa para el desarrollo del plan estatal de reapertura económica, indica un boletín.

Ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), quienes fueron los primeros en participar en estas mesas, Vila Dosal indicó que estos sectores ya cuentan con todos los preparativos listos y acordes con los estándares nacionales e internacionales para regresar a sus actividades normales.

Asimismo, el gobernador precisó que del 18 al 31 de mayo se realizará la planeación del protocolo sanitario y la capacitación de estrictas medidas de higiene y prevención para que el 1 de junio la industria de la construcción pueda volver a sus operaciones, todos condicionados a estrictas medidas de higiene y prevención de contagios.

“La salud tiene prioridad sobre cualquier otro tema, pero también estamos conscientes de la importancia que la economía tiene para garantizar el ingreso de las familias. Por eso vamos a comenzar con la apertura de actividades de estos sectores, sabemos que a todos les urge abrir, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, paulatina y escalonada”, manifestó el mandatario.

Tras recordar que la máxima autoridad sanitaria en las entidades federativas son los gobiernos estatales, a través de las secretarías de Salud, Vila Dosal pidió a los integrantes del CCEY tener la confianza y certeza de que el plan que se está trabajando para la reanudación económica se está haciendo de manera profesional, con las mejores prácticas y con el apoyo de expertos que han estado en situaciones similares.

No es fácil...

“Lo que viene no es fácil, si no hacemos la reactivación de manera gradual, lo vamos a lamentar y vamos retroceder. No podemos echar por la borda lo que hemos hecho en los últimos dos meses, en los próximos días vienen los momentos pico del coronavirus y todos tenemos que actuar responsablemente, como lo hemos hecho hasta ahora”, expresó.

Durante la reunión, realizada de manera virtual y que tuvo una duración de hora y media, Vila Dosal pidió la comprensión del sector empresarial y acatar las disposiciones que se estarán dando, sobre todo, que los negocios no abran cuando no les corresponde, porque quienes no cumplan con ello serán objeto de clausuras y multas.

En el encuentro se dio a conocer el calendario de las próximas mesas de consulta para la reapertura gradual y responsable de la economía y quedaron de la siguiente manera:

El viernes 15 tocará el tema al sector agroindustrial y primario.

El sábado 16 corresponderá a la industria de la construcción.

El lunes 18, al sector del comercio y servicios turísticos.

El martes 19, el tema será servicios profesionales y religiosos.

El miércoles 20 se abordará ciencia y educación.

Finalmente, el viernes 22 se hará la presentación de las recomendaciones y puntos de acuerdo para la reapertura económica del estado.

Al dar a conocer la dinámica de estas mesas, el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, explicó que en éstas participarán representantes de cámaras empresariales, sector público estatal y municipal, expertos de opinión, universidades y académicos, diputados locales y federales, sindicatos, asociaciones civiles y religiosas, representantes de la sociedad civil y colegios de profesionales, así como todas aquellas voces que éstos consideren que deben ser escuchados.

En su turno, el presidente del CCEY, Michel Salum Francis, indicó que urge una reactivación de manera escalonada y eficiente, pero sin bajar la guardia en materia sanitaria y con las medidas necesarias para que la actividad económica arranque, sin comprometer la salud de la población, “porque no podemos esperar más días”.

Coordinación

De igual forma, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado para lograr la reactivación económica lo antes posible y, con ello, reanudar la producción y el empleo, que significa ingresos para miles de familias.

Asimismo, los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Ponce Díaz y de los Cámaras Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Eduardo Ancona Cámara y Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Aguilar Baqueiro, coincidieron en la importancia de implementar una reactivación económica gradual y ordenada en todos los sectores que contribuya a generar de nuevo una derrama económica.

En la primera mesa de trabajo del Plan estatal participaron también los presidentes locales de la Industria de la Exportación en Yucatán, Alberto Berrón Bolio, de las Cámaras de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Eduardo Alvarado Mújica, Nacional de Autotransporte de Pasaje de Turismo, Eduardo Córdova Balbuena, de la Industria del Vestido, Fernando Muñoz Carrillo, de la Asociación de Agentes Aduanales, Carlos Cervera Domani y de la Industria de la Radio y la Televisión, Jorge Iglesias Bermúdez.

También los dirigentes del Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF), José Antonio Silveira Bolio; del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Juan José Abraham Dáguer; de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo, Luis Herrera Albertos; de la Asociación Mexicana de Mujeres en Yucatán, María Eugenia Marín Castillo; de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Roberto G. Cantón Barros; de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, Roberto Castro Carrillo; y de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Daniel Xool Alcocer.

Por parte del gobierno del Estado también estuvieron el coordinador general de asesores, Álvaro Juanes Laviada y el secretario Técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek.

Funcionarios

En la mesa para el desarrollo del plan estatal de reapertura participó Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud estatal.

Avances

El funcionario presentó un panorama del avance de la pandemia en el estado y las medidas que desde el gobierno del Estado se han tomado para proteger la salud de la población.

Impactos

Por su parte, el director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, Eduardo Sojo Garza-Aldape, quien participa como uno de los expertos en estas mesas, señaló que ante la severa contracción de la economía que se prevé a causa del coronavirus es importante que los sectores público, privado y social trabajen de manera coordinada y con las mejores prácticas para impulsar una reactivación económica, lo más pronto posible, sin poner en riesgo la salud de la población.