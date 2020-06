La salud tiene prioridad

Lo económico, no por encima de las vidas en peligro

Ante las nuevas peticiones del sector comercial para que se permita a más negocios abrir y se replanteen los cierres viales en el Centro, Aref Karam Espósitos, titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territoria (Imdut), señaló que “siempre se privilegiará el bien común por encima de cualquier interés personal o de grupo”.

El funcionario reiteró que el gobierno estatal da prioridad al diálogo para escuchar los planteamientos de la sociedad y en consenso tomar las decisiones que traigan los mayores beneficios para la población, “pero el que no se cumpla con algunas peticiones no quiere decir que no se escuche o atiendan las peticiones”.

Tras las opiniones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Karam Espósitos dijo que las medidas implementadas en el transporte público ante la emergencia por Covid-19 se aplicaron siguiendo aquellas que en otros países dieron buenos resultados y siguiendo las recomendaciones que el Comité de Expertos en Salud Pública y Privada de Yucatán ha hecho para cuidar la salud de la gente.

“Vemos que algunas de las propuestas hechas por la Canaco están enfocadas en querer poner los paraderos a las puertas de los negocios de sus socios y no en cuidar la salud de la población; por no cumplir con el tema de salud, se rechazaron por inviables.

“Todas las propuestas que se hagan pensando en salud serán analizadas y, en su caso, si son viables, aplicadas. Ojalá pudieran pensar no solamente en el tema económico, el cual por supuesto es importante, pero nunca por encima de la salud de la ciudadanía.

“Sabemos de la difícil situación económica que miles de familias yucatecas están pasando y lo complicado que está significando para el sector productivo; por eso en el gobierno del estado estamos dispuestos a seguir dialogando y buscar la forma de mejorar las cosas, pero éstas no se pueden hacer solo para poner paraderos a las puertas de algunos negocios que le interesen a la Cámara. Si las propuestas van pensadas en el tema de salud, todas serán valoradas y, en su caso, si son buenas podrán ser aplicadas”, subrayó.

Recordó que el objetivo de las acciones aplicadas en el transporte público es reactivar la economía con la menor movilidad posible, así que se determinaron medidas acordes a las necesidades y disposiciones de las autoridades de salud principalmente en transporte urbano que incluye, no sólo a los autobuses, sino al servicio de alquiler de vehículos público (taxi) y privado (plataformas).

Aref Karam Espósitos, titular del Instituto de Movilidad, también dijo lo siguiente:

Sin riesgo de contagio

Según estudios y evaluaciones hechos desde hace varios meses, se tienen estadísticas que permiten realizar operaciones que se consideran efectivas para que el transporte no represente un factor de contagio o riesgo para los usuarios y los operadores.

Lo que se consideró

Estos estudios incluyeron pasaje, horas pico, recorridos, efectividad de las rutas, el estado del parque vehicular, lo que ha permitido calcular el número de unidades que deben circular a determinadas horas acorde con la demanda y necesidad de los usuarios, expresó.

Filtros y vigilancia

Con ello se establecieron filtros y puntos para vigilar que se cumplan las medidas y sancionar.