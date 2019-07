La seguridad, con respaldo

La comunidad libanesa da aval a “Yucatán Seguro”

La comunidad libanesa ofreció ayer su respaldo al gobernador Mauricio Vila Dosal para concretar el plan de reforzamiento de la seguridad por medio del proyecto “Yucatán Seguro” y también de continuar sus inversiones para contribuir con el desarrollo y crecimiento económico.

Más de 150 socios del Club Libanés convivieron en un almuerzo con el jefe del Ejecutivo estatal y tras escuchar el proyecto de seguridad, que requiere de una inversión de $2,500 millones, cantidad que ya se gestiona ante el Congreso del Estado para que autorice un préstamo, el presidente del club, Sergio Asís Abraham Rodríguez, afirmó que la seguridad es un factor clave para el crecimiento y desarrollo económico y Yucatán goza al día de hoy de un clima seguro, lo que ha permeado en una sana economía para los yucatecos.

“Las cosas buenas hay que decirlas y lo comento con mucho orgullo”, señaló.

“Recientemente conocí al CEO de México SOS, Orlando Camacho, que es el encargado de la sociedad civil de establecer mesas de seguridad en todo el país con los gobiernos, y me llenó de satisfacción escuchar de él que Yucatán es un ejemplo en materia de seguridad en todas las mesas establecidas y que el modelo implementado por el gobernador y el secretario de Seguridad (Luis Felipe Saidén Ojeda, quien estuvo presente) en conjunto con la sociedad civil es el camino a seguir en México”, dijo.

“Pero me advirtió, Sergio, hoy ustedes llevan un paso adelante y normalmente lo que sucede a los que llevan la delantera es que se duermen y ese es el gran peligro, ya que si les alcanzan no hay marcha atrás o el costo de reversión es sumamente difícil”, continuó. “Yo me atrevería a contestarle, Orlando, primero conozco al gobernador, se de su compromiso por el estado y como una vez lo escuché decir, él no entró al gobierno para nadar de muertito, entró para realizar los cambios que se necesitan en el estado, y segundo, ya presentó un proyecto que ha socializado de manera exitosa el cual implica blindar al estado con diferentes acciones con el propósito de seguir un paso adelante en materia de seguridad”.

Abraham Rodríguez ratificó que la comunidad libanesa yucateca siempre tiene como propósito y deseo, el desarrollo y crecimiento del país, del estado y de la ciudad capital.— Joaquín Chan

Es la forma de agradecer y ser recíprocos con esta maravillosa tierra que acogió a sus antepasados, dijo. Y reiteró que hoy todos deben unirse para seguir construyendo el mejor estado de todo México, cada uno desde la trinchera que les toque debe luchar por el Yucatán que brinda a todos oportunidades diarias para seguir desarrollándose como sociedad y tener una mejor calidad de vida.

“Me llena de satisfacción escuchar que Yucatán es un ejemplo en materia de empleo, en seguridad y que el modelo implementado por el gobernador y el titular de la SSP con la sociedad civil es el camino a seguir”, subrayó.

“Quiero decirles que quedo impactado con el proyecto (Yucatán Seguro), pero sobre todo con el trabajo y compromiso conjunto que gobierno y sociedad están llevando al cabo. El gobernador de Tabasco me dijo que tenemos un gobernador muy activo que hasta le sacó 300 millones al presidente López Obrador y en broma dijo que ni él que es de Tabasco, de donde es oriundo el presidente de la república, le ha podido sacar esa cantidad de dinero al Presidente”.

Esta comida, explicó Sergio Asís Abraham, es una tradición del club que ofrece al gobernador que asume el cargo, es su bienvenida, y a la comunidad libanesa le interesa conocer su visión, los proyectos y todo lo relacionado a la economía, seguridad y disciplina financiera. Dijo que la comunidad libanesa participa dinámicamente con inversiones en casi todos los sectores de la economía, el turismo, industria de la construcción, turismo, maquiladoras, comercio, plazas comerciales, y continuarán con esta tendencia por el bien del estado.

“Es importante mantener la disciplina financiera y creo que hoy, si no me equivoco, las calificadoras tienen en un buen rating a Yucatán”, señaló. “Esto es importante porque creo que la deuda que piensa contraer se puede manejar y al aplicar este plan de seguridad tendrá un efecto multiplicador de la inversión porque la seguridad es el pilar muy importante del desarrollo y crecimiento del estado”.

Entre los invitados estuvo Amin Saidén Caram, actual vicepresidente del Centro Libanés Mexicano y que en breve asumirá la presidencia de ese organismo. También Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida; José Chapur Zahoul, propietario de hoteles en Quintana Roo y Yucatán; Ricardo Dájer Nahum, Alberto Abraham Xacur, presidente de la Canacintra; José Alberto Habib Abimerhi, Jorge Elías Nechar Jacobo, Ricardo Elías Dájer Lixa, Raúl José Cuevas Dáguer, Héctor Navarrete Muñoz, Juan José Abraham Achach, y otros empresarios locales. Al gobernador lo acompañaron el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, y el titular de la SSP.

Calificadoras

