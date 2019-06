La sociedad, clave en la lucha contra el calentamiento

Importante labor

En la actualidad hay tres cosas visibles provocadas por el cambio climático: El derretimiento de los polos, la pérdida del 40% del coral marino, y la pérdida de muchas especies de vertebrados, señala el doctor Jorge Urdapilleta Carrasco, subdirector regional sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el marco del Foro “Dimensiones sociales del cambio Climático en Yucatán”, que organizó la Uady, el especialista comentó que para las generaciones más jóvenes ya se están dando efectos psicológicos, de trauma ambiental, porque ven un futuro negro y eso ha llevado a manifestaciones de niños en Europa. “Es un tema que lo abordamos ya o colapsamos”, aseguró.

El doctor Urdapilleta Carrasco explicó que el dióxido de carbono (CO2) aumenta porque hay una menor absorción, además de que estamos generando más.

Explicó que si el 40 por ciento de la selva de Yucatán ya desapareció, eso tiene que ver que con que ese 40 por ciento ya no absorbe CO2.

Destacó que entre las medidas a tomar está la urgencia de modificar la matriz energética, es decir, cambiar las fuentes. En México la matriz energética depende de combustibles fósiles y eso genera más CO2.

Advirtió que si llegamos a las 450 partículas por millón de dióxido de carbono lo que va a pasar es que aunque decidamos ya no generar más CO2 el sistema solito se va a retroalimentar.

“Si se calienta el planeta se reduce la superficie de Ártico, que además de tener esa gran superficie de hielo, refleja los rayos del sol, mientras más hielo, más reflejo, menos hielo más rayos del astro rey se quedan en el planeta y más sube la temperatura, y a más temperatura menos superficie de hielo y el mar se acidifica y se mueren organismos que también absorben CO2”, explicó el investigador.

También aseguró que debajo de la tundra siberiana ya se detectó que hay metano, que es otro gas de efecto invernadero que tiene 40 por ciento más impacto que el CO2, en el momento en que se libere ese metano, que ya lo está haciendo, ya no se va a poder evitar el daño.

Al haber más metano, más calentamiento global y más CO2. “Tenemos que dejar de pensar que la solución va a venir del gobierno y tenemos que asumirla más los ciudadanos y las empresas ¿qué pasaría si cada ciudadano apostara por instalar paneles solares?, es el cambio de paradigmas”, dijo. — Luis Iván Alpuche Escalante

Anteayer se realizó el "Foro dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán".

