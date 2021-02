La temperatura más baja de hoy se registró en Motul con 10.5° C

En Mérida se reportaron hasta 14.3° Celsius

MÉRIDA, Yucatán.- La temperatura más baja en el amanecer de este domingo 21 de febrero de 2021 se registró en la ciudad de Motul donde se reportaron 10.5° Celsius, de acuerdo con el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El Ciafeme de la Uady reportó que en Motul se registró una temperatura mínima de 10° C,este domingo 21 de febrero de 2021 El Ciafeme de la Uady reportó que en Motul se registró una temperatura mínima de 10° C,este domingo 21 de febrero de 2021 ❮ ❯

A continuación el reporte de las temperaturas mínimas registradas la mañana de este domingo en la entidad:

Temperaturas mínimas del domingo 21 de febrero de 2021:

Debido a los efectos de la masa de aire frío que acompañó al frente frío No.36 se presentaron las siguientes temperaturas bajas.

Cabe señalar que pese a lo pronosticado no fueron más bajas que las causadas por los frentes fríos del 26 de diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2021, esto se debió a la presencia de cobertura nubosa que amortiguó las temperaturas.

En Mérida:

Observatorio suroeste: 14.3 C

Ciafeme Nororiente: 15.5 C

Fiuady norte: 15.6 C

En la costa:

Progreso: 19.0 C

En el Oriente:

Valladolid: 16.6 C

En el Noreste:

Tizimin: 16.5 C

El Cuyo: 21.5 C

En el Sur:

Muna: 14.0 C

Oxkutzcab: 16.0 C

Ticul: 16.0 C

En el Sureste:

Peto: 12.0 C

Cinturón de cenotes central:

Cantamayec: 14.0 C

Chocholá: 15.0 C

En la exzona henequenera:

Motul: 10.5 C

Mococha: 16.0 C

(Por Ing. JUAN VÁZQUEZ MONTALVO / Fuente: Uady / Conagua)