La torera Lupita López buscará un cargo por el PRD

“Las tradiciones mexicanas están en peligro de perderse”

Ayer el PRD en Yucatán presentó a Guadalupe López Maldonado “La matadora”, como se le conoce en el ámbito taurino, como la nueva adición a sus filas.

Aunque en un principio se pensó que ella sería la candidata de ese partido a la alcaldía de Mérida, en la rueda de prensa se aclaró que ya se inscribió para buscar la candidatura a diputada federal por el distrito 05.

Acompañada de sus padres, Nelia Maldonado Echeverría y Carlos López Herrera, Lupita López declaró que decidieron sumarse al PRD porque consideran que se identifican en mucho con este partido, sobre todo en la lucha por las costumbres y derechos al empleo.

Tras ser presentada por Luis Manzanero Villanueva, presidente estatal del PRD, Lupita expresó que se sentía como cuando le avisan que ya saldrá el toro y confesó que es la primera vez que participa en la política.

Para entrar en confianza con los medios, de comunicación empezó por presentarse y recordar que es oriunda de Tahmek y de oficio doctora nutrióloga, además de torera, aunque hace ya dos años que no se presenta en los ruedos.

La precandidata añadió que los ideales de la agrupación Fortalecimiento de las Tradiciones y el Empleo (Feter), que encabeza, empatan con los del partido que espera abanderar, “vemos muchas cosas en común, como la lucha por las tradiciones mexicanas que están en peligro de perderse y hay que rescatarlas”.

Tras señalar que llevará a la política su lucha por el rescate de las tradiciones y defensa de los empleos que se dan mediante éstas, la doctora señaló que también está a favor de quienes defienden a los toros, pero hay que entender la cultura de la tauromaquia; por ejemplo, se debe evitar la extinción de los toros de lidia, y entender que llevan en la sangre la bravura, son ejemplares para lidiar.

Por su parte, Manzanero Villanueva informó que “La matadora” se inscribió para contender con otros perredistas por la candidatura federal del distrito 05, donde también compiten Nicté Ha Martín Borges y el alcalde de Maní, Arón Interián, de quien dijo que han apelado la sentencia en su contra por un proceso penal, y mientras no se confirme su sentencia, no está impedido para ser candidato.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

En cuanto a la alianza del PAN, PRI y PRD acordada la semana pasada en el plano nacional, el perredista aclaró que en Yucatán no habrá tal unión, cada uno de estos tres partidos ira solo con candidatos propios, compitiendo entre ellos mismos.

“Aquí no habrá tal alianza, porque los del PAN y los del PRI no lo aceptaron no se pusieron de acuerdo, nosotros estábamos dispuestos, pero los panistas y priistas no, por eso se decidió que en Yucatán no habrá esta alianza, iremos cada quien por su lado”, afirmó.