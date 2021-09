La vacunación de mayores de 30, a buen ritmo, sin filas muy largas

La vacuna contra el Covid-19 es necesaria para seguir evitando casos graves de la enfermedad, expresaron ayer algunos participantes de la jornada de vacunación del grupo de 30 a 39 años de edad, es la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Los casos de contagios y fallecimientos no disminuyen porque la gente no se ha vacunado y no sigue los protocolos de higiene que incluyen uso de mascarillas y lavado de manos de manera constante y además continúan yendo a fiestas y eventos con muchas personas como fueron los pasados partidos de béisbol de los Leones de Yucatán, consideraron entre otros conceptos.

En la ESAY continuó la atención desde las 8 a.m. para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a personas nacidas en marzo y abril.

También se dio atención a personas mayores que no habían recibido la dosis antiCovid.

La jornada transcurrió con calma, sin amontonamientos y prácticamente las personas recibían la vacuna al llegar a la sede, sin tanta espera, al menos hasta el mediodía.

Sandra Viñas Barrera, vecina de la colonia Jesús Carranza, de 33 años de edad, expuso que la vacunación es una obligación para todas las personas de edad, ya que de esta manera se protege la personas y a toda la población.

De los contagios y fallecimiento que no han bajado, la entrevistada indicó que “hay que entender que la vacuna no te está protegiendo totalmente de la enfermedad, evita que tengas un problema grave, para esto hay que seguir todas las medidas sanitarias”.

“Tienes que aprender a vivir con la pandemia, esto no se va a acabar, va a tardar mucho tiempo hasta que realmente toda la población este vacunada. El uso del cubrebocas sería solo para las personas que están enfermas”, añadió.

Educación

Eduardo López Ávila, de 32 años de edad y vecino de Chuminópolis, señaló “hay que tener educación en la salud, porque sino nunca se podrá salir de nuevo a las actividades”.

De los contagio, el señor López Ávila dijo que está mal que estén realizando actividades con mucha gente, como fueron los partidos de béisbol. “He visto gente que no se cuida cuando tiene la enfermedad, les vale y salen. Hay que ser conscientes, usar gel, hay que vacunarse, hay que llevar siempre el cubrebocas aunque tengamos la vacuna”.

“En la pandemia me fue mal, con el encierro no buscaba que hacer y se desencadeno la ansiedad, los ataques de pánico y no se lo decía a nadie. Yo soy una persona que sale mucho y poco a poco estamos saliendo con todas las medidas preventivas.”

Marvin Bencomo Peraza, de 32 años de edad, vecino de Polígono 108 expuso que “es importante vacunarse y tener la segunda dosis, para estar bien seguros que si te llega a dar Covid sus efectos serán menos agresivos.”.

De los casos de contagio y fallecimientos que no bajan consideró que “no nos cuidamos como debería ser realmente. Siguen las fiestas, reuniones y todo eso. Yo creo que lo más importante es venir a vacunarse, para que estemos más protegidos y en un dado caso que nos llegue a dar nos dará más leve”.

En esta pandemia “la verdad si tengo mucho miedo porque ya varios de mis familiares han fallecido y por eso me cuido más que nada, a mi familia y a mi hijo” .