La venta cae de 10% al 15%

El pago de la luz, lo más difícil para el micro comercio

En Yucatán los cinco productos con mayor variación de precio en los últimos días son las bebidas refrescantes, botanas, dulcería, embutidos y cigarros, según arrojó la 14a. encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios.

Los consultados señalan que los cinco productos con mayor demanda en la entidad son también las bebidas refrescantes, botanas, dulcería, huevos, tortillas y lácteos; por el contrario, los que más dejaron de comprarse fueron los cigarros, comida enlatada (abarrotes) y embutidos.

El 85.71% de los pequeños comerciantes manifiesta que en el último semestre tienen una baja del 10% al 15% en sus ventas, en tanto que el 100% coincide en que el comercio informal creció en lo que va de la pandemia.

Asimismo, el 80% dice que los tres principales productos o servicios que más se han encarecido en el último semestre son la luz, gas/transportes y alimentos de la canasta básica. Con el que más batallan para pagar, el 95.24% señala al servicio del suministro de electricidad.

El 90.48% alega que no dan servicio a domicilio, el 9.53% sí lo hace, levanta sus pedidos por teléfono, reparten/entregan en bicicleta o moto, y con esto empiezan a considerarlo una opción para aumentar sus ventas.

En cuanto a la salud, el 100% de los encuestados opina que sus clientes no han bajado la guardia respecto al Covid-19, el 76.20% indica que la nueva normalidad consiste en la sana distancia y no aglomeraciones, el 80.95% ya se vacunó, el 9.52% apunta que le falta la segunda dosis y el 9.52% todavía no se ha vacunado.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

“Va lento”

Respecto al movimiento comercial, el 86.10% manifiesta que la reactivación económica va lenta, el 90.02% dice que la reactivación no avanzará con prohibiciones y el 92% expresa su rechazo a que se generalice el IVA a los alimentos y las medicinas, por considerar que eso afectaría mucho a sus negocios.