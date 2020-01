"La vida no la recuperas", lamenta damnificado de la explosión en Kanasín

Presunta familia de víctima mortal reclama su cuerpo

Miguel Antonio Castillo Cervantes sería la persona que falleció en la explosión ocurrida la noche del 31 de diciembre pasado en la colonia Francisco Villa Oriente de Kanasín.

Familiares del occiso, originario de Progreso, indicaron que acudieron a la Fiscalía General del Estado a reconocer y reclamar el cuerpo pero los enviaron a las oficinas de esa instancia en Kanasín, donde una servidora pública a quien identifican solo como “Amparo” no accedió a entregarles el cuerpo “porque no quisimos contratar los servicios de la funeraria ‘Chérrez’”, con la cual, según les dijo, “la Fiscalía tiene convenio”.

Los familiares dijeron que le explicaron a “Amparo” que ya tenían un acuerdo con otra funeraria, lo cual hizo que ésta se enoje y, después de discutir, les dijo que entregaría el cuerpo “cuando le dé su gana”.

Respecto del accidente, la fuente afirmó que no saben cómo ocurrió la explosión ni quiénes estaban en la casa, que simplemente les avisaron que su familiar había muerto y acudieron a identificar el cadáver.

“Ya vimos que es nuestro familiar, pero se burlan del dolor. Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó, nos trataron muy mal, con discriminación”, dijo C.C., familiar de la víctima que se identificó con su nombre completo, pero pidió que por favor no sea publicado.

Se pidió información oficial a la FGE, pero hasta las 9:20 de la noche no había confirmado el nombre del fallecido en la explosión y tampoco si el predio donde ocurrió era una bodega o una fábrica ilegal de pirotecnia.

Del otro lado de la tragedia están aún los tres menores seriamente heridos.

Ayer, primer día del año, el ir y venir de vecinos de la zona fue constante. Todos querían ver el lugar donde fue la explosión. Entre ellos estaba Román Ciau Ek, cuya vivienda resultó afectada y cuyos nietos son quienes salieron lesionados.

Conmovido

De lejos el hombre observaba el trabajo que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban en lo que quedó de su casa y la de junto, donde, a decir de los vecinos, funcionaba una fábrica clandestina de pirotecnia.

Se le notaba triste, conmovido. Y no era para menos: en segundos, años de trabajo se habían convertido en escombros. Sin embargo, contra todo y a pesar de lo anterior no perdía la fe.

“Todo se perdió, pero lo que es material, mientras Dios quiera, se recupera... la vida no la recuperas”, dijo al reportero del Diario.

“Me estaba bañando, acababa de llegar al trabajo. Ya estaba lista toda la comida, estábamos esperando a mis demás hijas cuando explotó todo”, contó.

La explosión ocurrió en la casa de al lado. Ahí, dijo “don Román”, vivía una pareja que, según él sabía, se dedicaba a la venta de pirotecnia, “pero no pensé que tuvieran tanta pólvora” en la vivienda.

Tras la explosión, la casa utilizada presuntamente como fábrica ilegal de pirotecnia se vino abajo por completo, mientras que la de “don Román” resultó parcialmente destruida.

Los vecinos relataron que sintieron un temblor muy fuerte. “Se movió hasta el suelo”, dijo una señora que vive a unos 100 metros del lugar y quien contó que estaba con su nieta en la terraza y que con el estruendo se vio una gran flama “que estuvo a punto de quemarnos”.

“Cuando giré mi cara vi que venía la candela y le grité a mi nieta que se meta a la casa porque nos íbamos a quemar”, dijo la mujer.

Vecinos cercanos a la casa de “don Román” dejaron lo que estaban haciendo y sin pensarlo se metieron entre los escombros, pues una mujer comenzó a gritar que sus hijos estaban atrapados.

“Yo me metí y me puse a quitar escombro con otra persona (de nombre Wílbert Hau), encontramos primero a la niña, luego al niño, pero al bebé no lo encontrábamos, por más que buscamos no dábamos con él hasta que Wílbert gritó ‘¡Aquí está!’, porque vio su manita. Comenzamos a quitar los escombros y cuando lo sacamos estaba todo lleno de polvo, seguro que tragó mucho porque estaba boca arriba y estaba gritando. Lo abracé y comencé a salir con él, en eso llegó el bombero y se lo entregué y le dije ‘bombero, te lo entrego, haz tu trabajo’, y ya se lo llevó”, contó el propietario de una tienda de nombre “La Angelita”.

Los niños fueron trasladados a un hospital del IMSS; Margarita, de 8 años de edad y el bebé de tres meses de edad, según Román, ya estaban fuera de peligro, pero Jorge Alberto, de cinco años, estaba aún en terapia intensiva y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“Nos dieron 48 horas para ver cómo evoluciona”, dijo.

De la vivienda utilizada como fábrica de pirotecnia, los bomberos sacaron el cadáver de una persona muerta y que había quedado entre los escombros, que ahora se sabe que sería Castillo Cervantes.

Sobre el motivo de la explosión, aún no se han determinado, pues aunque los vecinos dijeron que en esa casa habían dos personas, las autoridades nada más tienen conocimiento de una que fue la víctima fatal.

Desde momentos después de la explosión, personal de la SSP, PEI, Protección Civil, Guardia Nacional y Sedena, se desplegaron al lugar y hasta ayer por la tarde no habían comenzado con la remoción de escombros.— GABRIEL CHAN UICAB

Explosión Pormenores

Protección Civil Estatal informó que el cuerpo fue levantado en el transcurso de la madrugada.

No hallaron más víctimas

Agregó que binomios caninos especializados en búsqueda y rescate estuvieron trabajando en el lugar pero no detectaron que hubiese alguna otra persona entre los escombros.

De “grueso calibre”

En el sitio había, dijo, pirotecnia de “grueso calibre”, que solo es común en eventos grandes como conciertos o fiestas populares.

Viviendas dañadas

La explosión dejó dos viviendas aledañas con daños estructurales, y nueve más con daños menores. El Centro Comunitario de Kanasín fue habilitado como albergue.

