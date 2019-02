La violencia contra la mujer, en todas los niveles sociales

“No hay perfil de agresor”

La violencia pega en todas las escalas sociales, no es representativa, no es exclusiva de gente sin educación formal o recursos, no hay un perfil, no puedes decir “esta persona parece que sí tiene este síndrome”, puede ser cualquiera, indicó la activista Nancy María Walker Olvera, presidenta de la agrupación Kóokay, Ciencia Social Alternativa A. C.

Está arraigada en las costumbres de patriarcado, machismo y lo grave es que es violencia contra mujeres, pero en gran medida contra niñas y encima con discapacidad, lo que propicia que muchas veces no solo no pueden reconocer al agresor, sino que además no pueden defenderse o declarar, dijo. Si no ves, ¿cómo puedes identificar al agresor?, o si tienes una discapacidad intelectual. Puede ser el cuidador, el maestro, pero no hay un perfil, puede ser cualquiera.

Nancy Walker señaló que hay ciertos indicadores, como un novio controlador, alguien que te quiera controlar, ejerce poder, que te haga sentir que le perteneces, que no te deje ser la persona que tú quieres ser, que te condicione como vestir, tu economía y hasta maneras de pensar o portarte.

En la lucha de poder, dijo, conforme se pierde éste aumenta la agresión: cómo te controlo, ya te lo dije, ya te chantajeé, grité y tú sigues sin hacer lo que yo quiero, entonces te agredo.

Y en el caso de sexualidad no solo eres tú, sino todo lo que te pertenece, incluyendo tu cuerpo. El agresor se siente dueño de la persona y cree que puede disponer de ella. “El mejor consejo para una mujer es que no se confunda el amor romántico con abuso de poder, y que en primer lugar las mujeres se quieran para elegir quién te acompaña en la vida, no a quien le darás tu vida”.— Luis Iván Alpuche Escalante

“En el caso de menores, se duplica la violencia, porque los agresores son quienes están a cargo de darles atención, y hay esta relación perversa que tú dependes de esa persona y por ejemplo si hay discapacidad motriz, si hay alguna agresión, las personas tienen que evaluar si denuncian, porque te dejan de llevar, atenderte o llevarte al baño”, indicó la activista.

Además, aseguró que la violencia es generalizada, no hay edad, pero entre mayor vulnerabilidad, más riesgo.

Programa

Nancy María Walker Olvera, presidenta de Kóokay, Ciencia Social Alternativa A. C., fue entrevistada en la puesta en marcha, en días pasados, del proyecto Rutas de Prevención y Atención contra las Niñas con Discapacidad en el Estado de Yucatán 2018-2021, a cargo del fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer y la asociación Kóokay.