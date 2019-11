La violencia psicológica igual destruye

Del maltrato y los abusos en Yucatán nadie tiene cifras

En comparación con otros estados, el yucateco no es violento en lo físico, pero sí ejerce otro tipo de violencia y quizás igual o peor que la física: la psicológica, considera Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.

“Aquí están presentes los celos, pensar que esto es mío, no hables con este, no hables con este otro, es una violencia psicológica terrible que se ejerce sobre las mujeres y de ahí se pasa a la violencia física”, asegura la activista.

Dijo que de los 32 estados, incluyendo la Ciudad de México, el hecho de que Yucatán aún ocupe el séptimo lugar en violencia, dice mucho.

“También van en aumento las tentativas de feminicidio, ustedes tienen (contabilizados) cuatro, yo 17, porque cuando intentan matar a una mujer, al momento de integrar la carpeta ponen violencia intrafamiliar”.

Explica que no es necesario dar un golpe a una mujer para que sea violencia. “Puedes abusar, hacerle otros daños, el abuso y la violencia sexual son de las violencias más comunes en Yucatán; a veces el propio papá abusa de las niñas y no saben que es abuso sexual porque no hay campañas, no hay prevención, no hay educación, no hay nada”.

“De la Secretaría de la Mujer tampoco hay nada, a veces ni se llega a saber (del caso), sólo si la niña sale embarazada”, dice Adelaida Salas, entrevistada en la presentación de la campaña.

Así como la violencia psicológica no se ve, también está esa violencia sexual. “Hay un segundo lugar en violencia sexual. En violencia física, que sí es la que se ve, estamos en séptimo lugar”, externa.

Cuestión cultural

La activista considera que la razón por la que predomina más la violencia psicológica que física es una cuestión cultural.

“Aquí cantamos trova, música tranquila, romántica, todo amor y paz… en el Norte se escuchan esas canciones de narcocorridos”, acota.

Adelaida Salas comenta que la idiosincrasia del yucateco es distinta, mientras en México los aztecas hacían sacrificios sangrientos y les sacaban el corazón a las víctimas, aquí los mayas sacrificaban doncellas, pero las dormían con peyote para que no sufrieran, al menos de manera consciente, y las arrojaban a un cenote, y aunque de todas formas la mataban, era distinto.

“El maya era un pueblo culto, limpio y respetuoso hasta antes de la llegada de los españoles; hay una gran diferencia entre lo que pasaba en el centro del país y lo que pasaba en la Península”, puntualiza la activista.

“Ya luego nos identificamos más con Cuba, de ahí nos viene la música, la guayabera, pensadores como José Martí”, afirma.

Precisó que pese a todo este ambiente tranquilo, el yucateco es violento. “Parece que en Yucatán no pasa nada, pero sí pasa y mucho. Pasa con el novio, el papá, el padrastro, el hermano, el tío, el amigo y el abuelo”, añade.

Asegura que el alcohol, a diferencia de la educación que la reduce, es un detonante y un componente que incide para elevar la violencia en Yucatán.

Sin abasto

“Ahí tenemos la propuesta de un diputado para que se venda alcohol las 24 horas. Si no nos damos abasto ahora, porque resulta que el marido llega borracho y golpea a la mujer, ahora la cosa empeora… con los muchachos que se drogan, pues muchas veces las muchachas piensan que los van a cambiar y se juntan con ellos, tienen un hijo, se drogan y finalmente las matan”, dice.

Detalla que es distinta la manera cómo matan a las mujeres en otras partes de México, en la calle, de manera sanguinaria, y aquí en Yucatán las matan en casa.

“También la manera como las destruyen aquí, porque la violencia psicológica destruye… la violencia física te da el golpe, pero se va y es por eso que en Yucatán no tenemos tantos feminicidios, porque la idiosincrasia del yucateco es distinta. Sin embargo, ahora ya no podemos hablar solo de yucatecos, porque hay una gran cantidad de gente que ha venido de otras partes”.

“Ha venido mucha gente de Veracruz con otra cultura, de Tabasco, de Chiapas, te pongo el ejemplo de esta investigadora del pueblo Yaki que murió. Su novio era de ahí y no haces cambiar esas estructuras, no pudo entender que una mujer pudo estar sola en una reunión con hombres y no pasó nada. No tiene la capacidad de entenderlo, es una cultura diferente”, dijo la entrevistada.

A la pregunta si 2019 es un año violento para la mujer en el entorno nacional y local respondió que sí, pero sobre todo a nivel nacional.— Luis Iván Alpuche Escalante

Feminicidios

“En México diariamente son asesinadas 9.5 mujeres”, dice Adelaida Salas Salazar

Te puede interesar: En 2019, menos feminicidios en Yucatán

“Tal vez en 2020…”

“Pienso que estos índices (de feminicidios) van a llegar todavía un poco más alto. Tal vez en 2020 empecemos a ver que bajen”.

Importancia de una ley

Destaca que en Yucatán no se siguió la alerta de violencia de género. Para avanzar, añade, se tiene que cumplir lo que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con eso ya lo hicimos, con eso ya hubiéramos bajado los índices de violencia.