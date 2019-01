(Fotos: Cortesía)



















Mérida.- Uno de los propósitos de año nuevo puede ser el adquirir una vivienda y para ello la zona poniente de la ciudad se erige como una opción interesante ya que día con día la plusvalía va en ascenso al contar con inversión de diferentes empresas como: Cinépolis, Starbucks, Los Trompos y diferentes cadenas de supermercados.

Ciudad Caucel se construye con infraestructura moderna al contar con cableados subterráneos, es de fácil acceso y vialidad por sus avenidas amplias. Además se inculca en sus habitantes el compromiso social al contar con programas de reforestación por parte de sus principales desarrolladores como Grupo Promotora Residencial que lleva ocho años plantando árboles en sus diferentes desarrollos, entre otras actividades que además permiten la interacción entre vecinos los cuales se organizan para cuidar en conjunto el entorno en el que viven.

Además la zona tiene cercanía con otras zonas de Mérida gracias a las nuevas carreteras que se han construido para conectar Gran Santa Fe Norte con Dzityá. Si tu familia vive en lugares como Francisco de Montejo, Pensiones, es la zona ideal para ti ya que estarás a 10 minutos de ellos.

Puedes vivir seguro en Ciudad Caucel ya que existen desarrollos que cuidan al máximo la seguridad de sus colonos, como Gran Santa Fe Norte que cuenta con casetas de seguridad en cada una de sus cerradas, además de que ha donado una hectárea de terreno para que la policía construya una estación.

Si vas a Ciudad Caucel no puedes dejar de visitar las oficinas de venta de Grupo Promotora Residencial una desarrolladora de viviendas que se ha dedicado desde hace cuatro décadas a edificar conjuntos habitacionales de alta calidad y belleza que se ve respaldado por sus propios habitantes que hablan de las bondades que tiene vivir en el lugar.

La familia Conde Ramírez adquirió su casa hace dos años y medio en la residencial de Gran Santa Fe Norte y al ser entrevistados mencionaron sentirse felices y seguros de vivir allí. Entre las cosas que destaca principalmente es la seguridad, calidad de vida y comodidades que se encuentran en su entorno.

“La verdad es un complejo muy bonito, que cuenta con el formato de cerradas, lo cual hace sentir más segura a mi familia y es algo muy importante que hoy en día vale la pena tener en cuenta al momento de elegir un hogar”, mencionó el señor Conde.

Actualmente Gran Santa Fe Norte continúa creciendo y se encuentran edificando nuevas etapas debido a la gran demanda que han tenido sus casas que suman una ubicación privilegiada, segura y de una alta plusvalía creciente gracias a los negocios cercanos a la zona residencial.

Conoce más de Gran Santa Fe Norte

Para conocer la zona residencial o bien visitar las casas muestras puedes acudir a la Calle 72 #388 x11 C Gran Santa Fe norte carretera a Dzityá. O bien, agendar tu visita a través del 942-66-66 de lunes a viernesDomingo de 09:00 am – 7:00pm.- I.S.