Labor anti-Covid

El 31 de julio se vacunará en 10 municipios más

“Me vacunaron el 5 de junio, estaba a tiempo. Ya tengo las dos dosis y espero que no me dé dolor de cuerpo como en la primera vacuna”, comentó Leydi Aracely Pech Sunza, quien ayer acudió al módulo de vacunación en la Unidad Deportiva Kukulcán.

La mujer destacó la buena atención en ese módulo, tanto de enfermeras como de doctores y auxiliares porque el proceso fue muy rápido y la pinchada no le dolió ni tuvo reacción por la vacuna.

“Es mejor tener la dosis completa para que estemos un poco más protegidos. Estamos en una situación muy lamentable en la pandemia y es mejor estar medio protegido, pues siempre andamos con el Jesús en la boca porque nos puede atacar este virus”.

Aunque ya tiene las dos dosis, informó que seguirá cuidando su salud porque está consciente que con las vacunas una persona no queda totalmente inmune, quedas protegido para no morir, pero es mejor cuidarse para no infectar a la familia.

Se le preguntó sobre la decisión del presidente López Obrador de reanudar las clases presenciales el 30 de agosto próximo. Ella dijo que sería mejor esperar un poco más de tiempo porque la pandemia en Yucatán está en un sube y baja, no se ve una baja plena de los contagios y fallecidos.

Siguiente fase

El próximo 31 de julio iniciará la vacunación contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años de 10 municipios: se aplicarán primeras dosis de la farmacéutica Sinovac, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

En un boletín precisó que se iniciará una nueva etapa de vacunación en el estado del 29 al 31 de julio en 26 municipios, en la que se administrarán primeras dosis para el sector de 18-29 años y segundas dosis a 40-49 y 50-59 años, todas de la farmacéutica Sinovac y se aplicarán de la siguiente forma:

—El jueves 29 de julio se administrarán segunda dosis a personas de 50-59 años en Tetiz, Tahmek, Cenotillo, Tekom y Tahdziú.

—El vienes 30 se iniciará la aplicación de segunda dosis a la población de 50-59 años de Santa Elena, Río Lagartos, Dzitás, Huhí, Muxupip, Mocochá, Teya, Chapab y Yaxkukul, así como segunda dosis para personas de 40-49 y también de 50-59 en Chikindzonot y Tixméhuac.

—El sábado 31 arrancará la aplicación de la primera dosis a jóvenes de 18-29 años en Sucilá, Sudzal, Uayma, Yaxkukul, Yobaín, Bokobá, Cantamayec, Chumayel, Sanahcat y Baca.

En algunas de las demarcaciones se aplican dosis para dos distintos sectores de la población, por lo que la SSY pide a la ciudadanía que esté atenta al calendario de vacunación.

El gobierno del Estado invita a los habitantes de los municipios mencionados que están en estos rangos de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gob.mx, a hacerlo lo más pronto posible para ser considerados en el proceso, además de acudir el día que se les corresponda y de esta forma evitar aglomeraciones.

La SSY recordó que continúa la vacunación de personas de 30 a 39 años y de 50 a 59 años de 64 municipios del estado, por lo que este proceso seguirá hoy con la administración de primeras dosis a la población de 30 a 39 años de Valladolid, Umán, Tizimín, Oxkutzcab, Maxcanú, Acanceh, Tecoh, Yaxcabá, Tzucacab, Akil, Hunucmá y Chemax.

Asimismo, se aplicarán segundas dosis a personas de 50 a 59 años de Tekax, Ticul y Conkal.— Joaquín Chan C.

Las vacunas serán aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, por lo que la Federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de esta vacunación. El gobierno estatal estará apoyando con estas tareas.

Se recomienda lo siguiente:

—Identifica el día y el lugar donde te corresponde vacunarte.

—Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

—No es necesario llegar con horas de anticipación.

—Toma medicamentos como de costumbre.

—Consume alimentos antes de acudir a la cita.

—Usa ropa cómoda y de manga corta.

Inmunización Más fechas

Martes 27

Se aplicarán primeras dosis a personas de 30 a 39 años de Tinum, Tekit, Seyé, Homún, Chichimilá, Buctzotz, Celestún, Cacalchén, Sotuta, Opichén, Kinchil y en Timucuy se aplicarán primeras y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años, en ese orden.

Miércoles 28

Se administrarán primeras dosis al rango de 30 a 39 años en Temax, Dzidzantún, Tixcacalcupul, Panabá, Abalá, Hocabá, Teabo, Hoctún, Baca, Cuzamá y Dzan. En Tixpéhual se aplicarán primeras y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años, respectivamente.

Jueves 29

Recibirán la primera dosis las personas de 30 a 39 años de Maní, Tetiz, Dzilam González, Sacalum, Chicxulub Pueblo, Kantunil, Chocholá, Tahdziú, Ixil y Uayma; en tanto, en Samahil y Ucú se aplicarán primeras y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años, respectivamente.

Viernes 30

Se vacunarán con la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de Chankom, Cansahcab, Santa Elena, Río Lagartos, Mayapán, Dzitás, Chikindzonot, Telchac Pueblo, Chacsinkín y San Felipe.