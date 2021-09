Labor de jueces, en duda

Detalles de forma en las sentencias causan decepción

Justicia

“A veces lo más frustrante de una sentencia no es tanto que no venga a favor, sino las razones para dictarse que pueden parecer hasta absurdas, por ejemplo, que no se presentó el papel que debió presentar y entonces ya por eso se cae todo”, indicó la doctora en Antropología Social Érika Bárcena Arévalo.

La integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartió la plática virtual “La eficacia, la eficiencia y los derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación”, dentro del seminario permanente “Violencia social y derechos humanos” del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM.

La bienvenida estuvo a cargo del doctor Rodrigo Llanes Salazar, coordinador del seminario, quien dijo que el papel que está jugando el Poder Judicial es un asunto de creciente interés tanto para la academia como para el análisis político o social para atender los llamados problemas nacionales.

“Muchos conflictos, muchas reivindicaciones ya no solo se libran en las calles o las redes sociales y medios de comunicación, sino cada vez más en tribunales. Vemos también como algunos actores ven de manera positiva y otros cuestionan la idea de que los jueces y ministros sean quienes tomen las decisiones de asuntos de gran relevancia y no las autoridades democráticamente elegidas”.

Añadió que en México se tiene recientemente una serie de discusiones relacionada con el Poder Judicial que han sido muy controvertidas como la consulta popular propuesta por el presidente y cuya pregunta fue revisada por la Suprema Corte o temas muy polémicos como el aborto.

“El Poder Judicial está siendo cada vez de mayor interés no solo para quieres se interesan en el Derecho y asuntos jurídicos, sino que sea de gran relevancia entenderlo y no solo desde una perspectiva legal, sino todo lo que sucede tras bambalinas, entender el campo jurídico”, en ese sentido, dijo, el trabajo de la doctora Bárcenas ha sido de gran utilidad.

Al respecto la doctora Bárcenas Arévalo señaló que lo que uno espera de los tribunales decidan es el Derecho, que decidan conforme a la ley, que analicen la ley.

“Lo que estamos esperando es que los tribunales decidan tal la ley es constitucional o no, es convencional o no… Y esto forma parte de la idea de los discursos en torno al Derecho y que lo hacen los tribunales es aplicar la ley y eso es lo que esperamos”.

Sin embargo, dijo, eso no necesariamente es así y que las disputas que se pueden dar no son por los criterios, por el derecho ni por la ley, sino por otras cosas.

la doctora dijo que lo frustrante de una sentencia a veces son las razones absurdas para no tener una sentencia a favor. “A veces tiene que ver con cosas que nos pueden parecer minucias, que finalmente no atienden al problema de fondo, que se está planteando”.

La doctora también dijo que la celeridad en los asuntos es importante, pero que un país con graves violaciones de derechos humanos y donde las violaciones están siendo judicializadas cada vez más sí lastima que los criterios sean otros.

Durante su plática comentó que la antropología tiene una habilidad o la capacidad para destapar la caja negra que pone el estado en general y los tribunales. “Parece que mientras más abrimos esa caja más nos vamos topando con las razones de por qué tenemos los tribunales que tenemos, porque ese tipo de justicia no necesariamente se ajusta con la justicia que necesitamos o se quisiera”.

Además aclaró que son contados las juezas y jueces que sí responden o parecen responder a las necesidades de fuera, “pero pareciera que son excepcionales”.

“Esto no quiere decir que a los jueces no les importa el derecho o que el grueso del poder judicial sean personas indolentes que no saben ni les interesa ni les importa esa realidad, ese contexto”.— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

Papel

