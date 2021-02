Labor preventiva

Capacitación en el fortalecimiento de seguridad pública

Veinticuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida recibieron capacitación de la Fundación Carlos Slim sobre prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, diplomado virtual que realizaron durante siete meses.

En la ceremonia de entrega de constancias, que encabezó el alcalde Renán Barrera Concha en una sala del Centro Cultural Olimpo, participó la directora ejecutiva del Programa de Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, Christiane Hajj Aboumrad.

Mediante una transmisión digital, ella destacó que este diplomado es el inicio de una serie de acciones que emprenderá la fundación y el gobierno municipal para que Mérida “siga siendo la luz y el ejemplo en un país azotado por la violencia”, demostrando que el fortalecimiento de las instituciones y la colaboración directa entre las autoridades y la ciudadanía son las mejores opciones para transformar el desánimo y la desesperanza en convicciones firmes, acciones efectivas y estrategias concretas para la construcción de una seguridad ciudadana fuerte.

“Mérida cuenta hoy con 24 estudiantes o participantes, hombres y mujeres, capaces de entender y diseñar estrategias de acciones que prevengan la violencia”, señaló Christiane Hajj. “Agradezco a las dependencias (Desarrollo Social, DIF Mérida, Policía Municipal, Instituto de la Mujer y Participación Ciudadana) que hayan participado”.

“Ponemos a disposición otros cursos de nuestra plataforma Vive más Seguro porque sí es posible crear un Ayuntamiento con paz y armonía cuando hay voluntad política y una ciudadanía participativa”.

La ejecutiva de la Fundación Carlos Slim confirmó los datos previos que dio el director de la Policía de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante, de que en 2019 se reportaron 1,600 denuncias por violencia y en 2020 bajaron a 676 (un 42%), pero las cifras no reflejan el problema real porque muchísimos casos no se denuncian.

“No obstante los esfuerzos, Mérida reportó un incremento importante de violencia en los hogares y contra las mujeres en 2020”, señaló Christiane Hajj. “Sabemos que esta tendencia se ha visualizado en todo el territorio nacional: sin embargo, no es deseable y no podemos quedarnos paralizados ante este incremento”.

“Para la fundación Carlos Slim es un compromiso trabajar de la mano con el Municipio de Mérida para que haya una seguridad ciudadana donde vivamos libres y ejerciendo nuestros derechos plenos sin ningún tipo de presión o amenaza”.

Asimismo, agradeció al alcalde Barrera Concha esta alianza a favor de la seguridad ciudadana por medio de la capacitación de sus funcionarios públicos, académicos y líderes comunitarios.

También destacó que Mérida se distingue por ser uno de los municipios más seguros del país, y esa diferencia la hacen los ciudadanos y los gobiernos.

“Mérida es lo que es porque los ciudadanos confían en el gobierno y sus instituciones, por ello se debe el compromiso del alcalde y su equipo de trabajo para seguir desarrollando las competencias de los servidores públicos, quienes son los responsables de llevar las acciones de prevención y atender la violencia y el delito”, dijo.

En su mensaje de cierre de la entrega de diplomas, Barrera Concha valoró el esfuerzo de los participantes en el diplomado porque cumplen con sus obligaciones laborales, personales, familiares, en el cuidado de su salud y tienen una capacitación continua para que sean mejores servidores públicos.

“No hay política pública ni presupuesto que pueda soportar una comunidad indiferente de lo que pasa en su entorno”, recalcó. “Podemos tener programas, asignar presupuestos, pero si la comunidad no participa el esfuerzo es complicado”.

“Me da gusto que la Fundación Carlos Slim coadyuve en el esfuerzo que tenemos los gobiernos, la comunidad, la sociedad civil, los empresarios para enfrentar un mal que es colectivo”, expresó.

“En la prevención de violencia es un tema donde se debe invertir más, no se trata de invertir solo en equipamiento policíaco, hay que preguntarnos por qué existe la violencia, qué la genera, por qué tenemos violencia en la comunidad y en el hogar, es donde debemos focalizar nuestros esfuerzos y las energías”.— Joaquín Chan Caamal

“Si no hacemos esto, no habrá presupuesto ni gobierno que sea capaz de enfrentar una violencia que no haya atendido con anticipación”.

Ayuntamiento Entrega de constancias

Más acerca del diplomado para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Duración

El diplomado en línea está avalado por la escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, duró siete meses distribuido en 140 horas.

Materias

“La preparación de los servidores públicos se fortaleció con materias como seguridad ciudadana, dimensiones de la violencia, prevención comunitaria, cohesión social, transformación positiva de los conflictos, metodología para la formulación y diseño de proyectos de intervención comunitaria”, explicó el titular de la Policía meridana.

Medidas sanitarias.

Los graduados recibieron su constancia de manos del alcalde y de sus directores. Todos usaron cubrebocas, cumplieron con la sana distancia y se aplicaron gel antibacterial.