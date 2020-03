Labor profesional: Entrevistas a siete colaboradoras de Grupo Megamedia

Las colaboradoras de Grupo Megamedia desempeñan posiciones en muy variados ámbitos profesionales, a los que aportan tanto formación académica como experiencia de servicio.

En esta página, siete de ellas abordan aspectos de su rama laboral, como el factor clave para que una empresa mantenga la salud financiera, el elemento decisivo para cerrar una operación de ventas, las soluciones a los problemas más comunes en las relaciones humanas en el trabajo y la razón para preservar la memoria histórica.

Asimismo, se refieren a la manera en que el periodismo de calidad puede superar los desafíos de la época actual, las ventajas de adoptar la tecnología en el centro laboral y el futuro de la mercadotecnia.— Valentina Boeta Madera

Zoila Marín Latournerie

Gerenta de Tesorería y Compras.

29 años de servicio.

Lo más importante que debe tomar en cuenta una empresa para mantener su salud financiera es organizarse a través de un plan estratégico que ayude a llevar una administración adecuada para tener los resultados deseados. Sin un plan no se tienen metas. Las herramientas para lograrlo son contar con un plan presupuestal, tener a las personas adecuadas para que realicen cada tarea, y llevar disciplina en la ejecución. Cuando no se hacen las cosas como se planean se empieza a perder el control. Hay proyectos que demandan endeudarse, pero la planeación indica en qué momento se va a hacer frente a esa deuda. La base es la planeación y utilizar las herramientas para administrarse correctamente.

Iris Ceballos Alvarado

Reportera.

21 años de servicio.

El Periodismo de calidad va a perdurar apegándose estrictamente a la ética periodística y regresando a los orígenes, lo que implica ir al lugar de los hechos, preguntar, indagar, investigar. No se puede hacer Periodismo de calidad desde el teléfono celular o la oficina, como ahora pretenden muchos seudocomunicadores. Hay que realizar un trabajo con mayor énfasis en la investigación, con profundidad, ir más allá de la noticia evidente para dar al lector más de lo que ningún otro medio le esté dando. La permanencia del Periodismo de calidad depende también del compromiso del medio de comunicación, de tener una postura honesta y apegada al deber de informar en forma veraz. Un Periodismo de calidad es reflejo de una sociedad inteligente y una necesidad en el mundo actual, porque información no solo es poder, sino la vía para lograr una sociedad más justa, con igualdad y en la que prevalezca el bien común.

María Luisa Álvarez Matos

Asesora de ventas en Centro Megamedia Serviplaza.

20 años de servicio.

La clave para cerrar una venta es aprender a escuchar las necesidades del cliente, darle seguridad y confianza de lo que se le ofrece, porque él sabe exactamente lo que desea. Es más importante el trato que el precio (del producto o servicio), porque el cliente valora la calidad más que la cantidad en pesos que se pueda ahorrar. Allá entra la labor del vendedor para convencer al cliente de que con poca inversión puede ganar mucho.

Rita Vázquez Peña

Coordinadora de Capital Humano de Medios y Servicios Corporativos.

35 años de servicio.

Son muchos los retos de las relaciones humanas en el trabajo, pero entre los principales menciono tres. Primero, no saber trabajar en equipo, que no haya cultura de compromiso, responsabilidad y entrega. Otro es que falte empatía; si todos nos tratáramos como esperamos que nos traten el mundo sería diferente. Y que no se cuente con estrategias para eficientar la comunicación y que el mensaje se dé claro y preciso desde la primera vez, porque por no comprender o interpretar lo que creemos entender se dan grandes confusiones. Tener empatía y comprender el punto de vista de los demás dependen mucho de los valores que se den en casa. En términos de empresa, se puede ser más sensible a las necesidades de los demás comunicándose, conociendo a los colaboradores tanto en el aspecto laboral como en el personal. Hay muchas estrategias para fortalecer el trabajo en equipo, como pequeñas actividades en las que se manifiesten tiempos de entrega, responsabilidades y compromisos bien definidos y un adecuado seguimiento para monitorear en qué se está fallando.

Alicia Pérez Loría

Coordinadora del Archivo Histórico Megateca.

25 años de servicio.

A través de la memoria histórica una sociedad o grupo tiene acceso al conocimiento de su pasado. Los archivos resguardan la memoria histórica por medio de documentos, revistas, periódicos, fotografías, que la sociedad puede consultar para formar también la Historia presente. La función de los archivistas es conservar la información y hacerla accesible para las futuras generaciones. Conocer la Historia sirve para saber de dónde proviene la identidad y cómo se fue transformando. El principal reto para conservar los materiales históricos es que las personas les den valor para que destinen recursos económicos y estratégicos a los planes de preservación.

Evangelina Bates López

Analista de procesos.

30 años de servicio.

La ventaja de aplicar la tecnología a las empresas es que hace el trabajo mucho más rápido, porque toda la información queda almacenada y es más rápida de obtener. Si se le explota adecuadamente, se puede tener información oportuna y veraz. El riesgo es que si está mal filtrada o mal procesada la información será errónea y por esto se puede tomar una mala decisión. No hay que tenerle miedo a la tecnología: si no te involucras te vas rezagando.

Cecilia Pasos López

Gerenta de Mercadotecnia.

8 años de servicio.

Soy una convencida de que la Mercadotecnia termina donde inicia: entender qué necesita el cliente. Las empresas que saben qué quiere su cliente y cómo lo quiere tener son las que van a trascender, independientemente de la plataforma, el formato, la red... todas éstas son herramientas. ¿Cuál será la más exitosa? No la que genere más tecnología ni la que tenga más redes, sino la que entienda perfectamente dónde y cómo quieren los clientes ser atendidos. Hay empresas que trascienden sin tener tecnología de por medio, pero que tienen muy claro cómo quiere su cliente ser atendido. La gente empieza a tener deseos adicionales que hacen que sus necesidades se vuelvan más difíciles de cubrir. La tecnología, la globalización y la cantidad de información hacen que todo se mueva más rápido.

