Labor sin avance

Exsecretaria “no hizo nada por el medio ambiente”

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat en Yucatán, Wílberth May Alfaro, manifestó que la renuncia de la titular Josefa González-Blanco Ortiz-Mena no tiene trascendencia porque no hizo nada por la dependencia ni por el medio ambiente.

También dijo que la secretaria anunció solo de nombre que en Mérida estaría su oficina, pero en la práctica nunca estaba, nunca despachó en ella y no recibió a la directiva del sindicato yucateco cuando quiso plantear sus necesidades y preguntar sobre la descentralización de su sede en Ciudad de México a Mérida.

May Alfaro dijo que únicamente sabe que Josefa González-Blanco renunció por atrasar el vuelo de un avión, pero no conoce los detalles de su dimisión ni quién sería el nuevo titular de la Semarnat.

“No hizo nada a favor del medio ambiente para Yucatán, para la Península y para el país”, comentó. “Ni siquiera resolvió la cuestión del Tren Maya. Venía de vez en cuando a Mérida a los eventos donde la invitaban, estaba más fuera de la ciudad que donde supuestamente tenía su despacho de secretaria de Estado”.

El 12 de diciembre de 2018, como publicamos, la titular de la Semarnat inauguró sus oficinas en un espacio que le cedió la Conagua en el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, en la avenida Zamná, pero aparentemente solo ese día las ocupó.

May Alfaro dijo que desconoce quién será el nuevo titular de Semarnat y si ya le aceptaron la renuncia a la maestra González Blanco, pero de todas maneras no tienen relación ni con la ahora extitular ni con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, de quien se rumora que ocupará el cargo.

Pasajeros del vuelo AM 198 de Aeroméxico, de la ruta Ciudad de México a Tijuana, informaron el viernes pasado en sus redes sociales que el capitán del vuelo suspendió la maniobra de preparación de salida del avión “por orden presidencial” porque una funcionaria lo abordaría.

El vuelo se retrasó 38 minutos y se comprobó que la causa de la demora fue para esperar a la entonces titular de la Semarnat.— Joaquín Chan Caamal

Renuncia Secretaría de Medio Ambiente

Se comprobó que el pasado viernes un vuelo capitalino se demoró para esperar a la hoy extitular de la Semarnat.

Notificación

Ante ese hecho, Josefa González presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la aceptó.

Pregunta al gobierno

Se pidió la opinión de la secretaria de Desarrollo Sustentable en Yucatán, Sayda Rodríguez Gómez, sobre esta renuncia y para conocer si dicha dependencia realiza algún trabajo de coordinación o algún convenio con la Semarnat a favor del medio ambiente en el estado.

Respuesta

La funcionaria pidió el favor de que el reportero planteara el caso al departamento de Comunicación Social del Ejecutivo estatal.