Labora el 38% de la flotilla de la Alianza de Camioneros

Reconocen que no ha llegado un apoyo oficial

Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY), pidió a sus compañeros operadores entender la difícil situación económica que se vive en el mundo por el Covid-19, después de la queja que hicieron pública respecto a la reducción y adeudos de sueldos.

En entrevista telefónica, el dirigente reconoció que se han establecido medidas por la pandemia, y entre ellas están la reducción del transporte público, que en un principio era de un 50% y actualmente solamente está en servicio el 33% de la flotilla de autobuses.

En consecuencia, indicó, se redujo también el trabajo, hay gente que, como bien dijeron los quejosos, trabajan un día sí un día no, o más, “pero a todos se les está respetando y pagando el salario mínimo”.

Aclaró que si bien hay gente que se queja por quedarse sin dinero, indicó que los descuentos son por cosas que adquirieron como casas en el Infonavit, préstamos, etcétera. “Se trató de hacer un ajuste al sistema, pero colapsó”, indicó el líder de los camioneros.

Además señaló que el subsidio del gobierno del Estado ha llegado, “pero eso es de acuerdo a la ocupación y se destina para otras cosas como el pago del IMSS de más de 800 trabajadores”.

“Lo que no ha llegado y es una realidad son apoyos para sueldos, pero eso no es solo con nosotros, hay mucha gente en otras empresas a las que se les mandó a sus casas sin trabajo y sin pagos, y están esperando a ver si acceden a un apoyo del gobierno; nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para poder mantener el salario mínimo de más de 800 trabajadores”, apuntó.

También recordó que la demanda no es la misma, pues el llamado a quedarse en casa los afecta al grado de no solo no ganar, sino de tener pérdidas, pues las unidades que están trabajando requieren de combustible que mantiene su precio alto y ellos no cuentan con la libertad de ajustar las tarifas según el precio de la materia prima por la operación diaria.— Gabriel Chan Uicab

El líder camionero indicó que el movimiento de las quejas es de personas que buscan aprovecharse de la situación que, dijo, no es de la Alianza, si no del mundo entero, por lo que hizo un llamado a sus compañeros a entender la situación de salud pública y económica que atraviesa el mundo.

