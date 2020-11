Ladrón de casas, detenido por su propio celular

“Los robos en la zona veraniega están al 2 por 1”

Una familia que sufrió un robo en la zona veraniega de Chicxulub Puerto identificó a uno de los ladrones de residencias de playa porque, como ocurre en las series policíacas de televisión, persiguió a tres rateros que fueron sorprendidos dentro de la vivienda.

Uno de ellos perdió su teléfono celular, en el cual tenía datos y fotografías que llevaron a su presunta captura.

El sujeto fue identificado como Luis Chay, de aproximadamente 45 años de edad y con domicilio en las inmediaciones del cementerio de Progreso.

Según relató L.R.D., quien participó en la persecución en julio pasado, la foto de esa persona se boletinó en todas las patrullas de la Policía Municipal, y hasta donde sabe, fue detenida y consignada a la cárcel, aunque el informante desconoce si al día de hoy Luis Chay continúa sigue preso o ya fue liberado. De los tres cómplices del detenido no saben nada.

“Eran tres ladrones y uno que esperaba en un cochechito en la carretera, donde huyeron rápidamente”, relató L.R.D. en entrevista.

Historia de un hurto

El robo ocurrió en julio pasado alrededor de las 9 de la noche. La familia completa cenaba en el comedor de la planta baja y nunca sospechó que por la parte de atrás —la cual queda frente a un terreno baldío— escalaran los tres ladrones, subieran al segundo piso y entraran por las ventanas de una recámara.

Para evitar que los sorprendieran, los ladrones cerraron por dentro la puerta y dejaron abiertas las ventanas que dan al terreno baldío.

Ya habían metido en una bolsa varios objetos de valor y los iPad que estaban en las recámaras de arriba, pero no se esperaban que una integrante de la familia subiera a la hora del robo.

La joven que subió a una de las recámaras oyó ruidos extraños y avisó a la familia de que estaban robando la casa. De inmediato el papá, los dos hermanos y la muchacha subieron para verificar, pero la puerta estaba cerrada por dentro.

Uno de los hermanos salió a la calle y vio a los ladrones bajar y entrar en el baldío. La familia corrió tras ellos y los persiguieron entre las brechas de arena, pero huyeron porque los esperaba un auto que las víctimas no vieron, pues rápidamente se alejó del lugar y estaba oscuro.

La familia avisó a la Policía Municipal del robo, llegaron los agentes y al revisar el terreno baldío vieron varios objetos que sacaron de la residencia, por lo que recuperaron de inmediato la mayoría de ellos.

Al día siguiente L.R.D. comenzó la búsqueda de unos papeles donde tenía su tarea de la escuela. Siguiendo el trayecto donde huyeron los ladrones recuperó otros objetos y oficios, entonces halló el celular de uno de ellos.

La revisión del contenido del teléfono arrojó datos, nombres, fotos y mensajes del propietario del aparato. Así supieron que uno de los ladrones se llama Luis Chay y vive en Progreso. La Policía Municipal se encargó de la investigación y presunta detención del caco, según informó a la familia.

“Dos semanas antes de que nos robaran habían ocurrido varios robos más en esta zona veraniega”, dijo el entrevistado. “En el celular aparecía su Facebook con fotos y mensajes, los nombres de sus papás, de sus amigos”.

“Su foto se volvió viral en la Policía porque lo identificaron como uno de los que había cometido todos los robos de las casas de la playa. Sabemos que lo agarraron y que era un bandido, cuando el celular recibió una llamada, presuntamente el padre del ladrón dijo que su hijo es un bandido y hasta a él había tratado de robar”.

Aparentemente el aludido no tenía trabajo porque entre sus mensajes de texto se leía que preguntaba a un patrón si tenía “chamba”. Le respondieron: “no, no hay”.

“Los robos en la zona veraniega están al dos por uno”, dijo. “Se necesita que los policías se pongan atentos, no hay patrullajes constantes por las noches, no hay vigilancia por las brechas ni revisiones de la gente que anda por las calles”, comentó la entrevistada.— Joaquín Chan Caamal

Además, dijo, no es la primera vez que descubren a los ladrones por su familia. Hace un tiempo trataron de robar la lancha que tiene un motor de turbina. Lograron encender la máquina y el ruido alertó a su padre, quien corrió a la playa y pidió apoyo a otros vacacionistas que tenían motos acuáticas. Esa alerta hizo que los ladrones dejaran la lancha y huyeran.

Zona veraniega Robos

A raíz del robo, la familia colocó varias cámaras en la residencia y rejas protectoras.

Más protección

Según L.R.D., varias veces habían intentado robar con anterioridad. Además, dotan de medidas de seguridad a la residencia porque la rentan a jubilados canadienses que vienen a Progreso por la temporada invernal en su país.

Problema

“El principal problema no es cuando estamos nosotros en la casa, sino cuando se renta a los canadienses”, reiteró. “Hace un año robaron a dos familias de adultos mayores canadienses, que muertos de miedo y por la inseguridad que hay donde viven ya no regresaron. Ahora son otros canadienses quienes rentan las casas y esperemos que no les pase lo mismo”.