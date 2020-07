Lanzan la “última carta”

Activan el hospital temporal para atender la crisis

En medio de una controversia iniciada por la presunta saturación de camas para atender casos de Covid-19, a la cual siguieron la negativa en hospitales federales a recibir pacientes, la renuncia del director del hospital Juárez y un comunicado de la delegación local del IMSS en el cual admiten estar rebasados en capacidad de atención, hoy abre sus puertas el hospital temporal habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

A decir del gobernador Mauricio Vila Dosal es la última carta del gobierno estatal para la atención a enfermos de coronavirus.

“El ‘Siglo XXI’ es la reserva que tenemos, después de esto ya no hay más camas ni doctores para atender pacientes”, sentencia el mandatario en entrevista con Diario de Yucatán.

La función del recinto no es de especialización, se limitará a albergar a los pacientes que convalecen por la enfermedad, pero no presentan gravedad. Así fue planeado desde su origen y no hay forma de modificarlo.

“Los hospitales temporales no pueden sustituir las funciones de los construidos y diseñados para atención especializada. Contarán con especialistas para atender a la gente y todas las herramientas necesarias, pero tienen ciertas limitaciones”.

Hospital temporal

Un nosocomio con este estatus es capaz de garantizar el cuidado médico de un paciente ya diagnosticado, pero no puede hacer el diagnóstico a uno sospechoso. Su origen responde a la necesidad de habilitar áreas de atención para liberar la carga que se genera en las clínicas especializadas.

“Al inicio de la pandemia se hizo una planeación de lo que podría necesitarse en caso de una evolución desbordada de la enfermedad y se determinó el acondicionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI con 490 camas, y un anexo del hospital de Valladolid con 100”, señaló.

En reuniones con autoridades sanitarias federales, al principio de la pandemia, se acordó que servirían para canalizar a los convalecientes, siempre y cuando las camas dispuestas para ese fin estuvieran llenas. Es decir, las designadas en una primera instancia y las reconvertidas.

Por alguna razón, que Vila Dosal dice desconocer, la delegación estatal del Seguro Social les quedó a deber.

Como informó el Diario, la semana pasada la delegada del IMSS en Yucatán, Míriam Victoria Sánchez Castro, aseguró que los nosocomios de su adscripción contaban con el 43%de ocupación.

En el transcurso de la semana se desataron en redes sociales quejas de falta de atención por saturación y el viernes la delegación informó que ya estaban llenos. La situación disparó las alertas en el gobierno estatal y, ante los cuestionamientos, imperó el silencio.

“Hasta el día de hoy aún no dicen por qué no informaron qué pasó. Creemos que por algún motivo que desconocemos no pudieron terminar la reconversión de las camas a tiempo”, recordó.

Para apoyar en la liberación de espacios en estos hospitales, se toma la decisión de abrir el “Siglo XXI”, aunque esto no exime de su responsabilidad a los hospitales del IMSS e Issste de seguir con la reconversión prometida al inicio de la crisis en Yucatán.

“Cuando empezó la pandemia, el gobierno federal determinó que los hospitales que iban a recibir enfermos de Covid eran los del Seguro Social, Issste y Alta Especialidad, que dependen del gobierno federal. A nivel estatal se hizo un esfuerzo para abrir espacios en el O´Horán, Tekax y Valladolid y apoyar en el manejo de pacientes”.

Cuestionado sobre los rumores de falta de personal médico, Vila Dosal cambia el semblante. Agradece la labor que han realizado los doctores que están en primera línea y los felicita por brindarse en donde se les necesita, pero reconoce que muchos otros prefieren no tratar enfermos de Covid-19.

“Estamos buscando especialistas. Actualmente tenemos un alto número de bajas por vulnerabilidad (1,800), que se suman a los que se han contagiado —y regresan por etapas—, pero cuando los postulantes se enteran que es para tratar enfermos de coronavirus, dicen que no”. — Isabel Montero Zaldívar

Anuncio Acciones

El gobernador envió ayer en redes sociales un mensaje a la población, en el cual destaca:

Garantizar ingresos

La apertura del “Siglo XXI” servirá para aliviar la saturación de los hospitales federales y frenar la negativa de ingreso hospitalario a sus derechohabientes.

Echan mano de la reserva

Se está utilizando la reserva estratégica total de camas, equipos y personal médico con que se cuenta en Yucatán, “de acabarse no será posible habilitar más camas”.

Fechas clave

Los próximos días serán clave para decidir si se continúa o no con la reactivación económica en Yucatán, pues la apertura de negocios no esenciales sigue condicionada a que no se incremente la tendencia de ingresos hospitalarios.

Apoyo con equipo

Señaló que a pesar de no estar presupuestado, han apoyado a los hospitales federales con 139 ventiladores, 100 monitores de signos vitales e insumos de protección médica.