Amor por las ferias

Larga tradición de llevar sus juegos a San Sebastián

A sus 63 años José Camilo Acosta Herrera es un asiduo asistente a la feria de San Sebastián, donde instala un frontón de canicas que atiende con el mismo entusiasmo que cuando vivía su esposa.

“Aquí vengo, es algo que me gusta y aquí hago un extra”, dice Acosta Herrera, quien desde hace 23 años trabaja como vigilante.

Antes acudía a cuanta feria podía e instalaba su puesto, sea de globos o de canicas. Su esposa le ayudaba, pero desde que ella falleció, le bajó a su ritmo, pues no se atrevió a abandonar la actividad por la que la conoció.

Acosta Herrera tenía 14 años cuando comenzó a trabajar en las ferias. Inició en Atracciones Ordóñez donde se le encargó atender el carrusel, trabajo por el cual ganaba bien y muchos años después consiguió su casa.

Así estuvo muchos años hasta que en una feria descubrió, en uno de tantos puestos, a una joven que posteriormente se convertiría en su esposa.

“Creo que es lo mejor que saqué trabajando en ferias”, dice, tras reconocer que en ese entonces no era responsable, pues le encontró gusto al alcohol y allí se iba su dinero.

“Si hubiera ahorrado, si hubiera cuidado mi dinero ahora tendría una casa y no estaría rentando, pero creo que ese era mi destino”, señala, después de reconocer que por sus irresponsabilidades perdió su casa. “Creo que era mi destino”.

En él también estaba la joven que lo cautivó: la hija de un señor que tenía puestos de churros, globos, tiro al blanco y canicas. “Él ya tenía muchos años en el negocio y sus hijos allí le ayudaban. A mi novia le gustaba mucho andar en ferias y juntos nos íbamos a Peto, Tekax, Ticul… paseamos bastante.

Como era de esperarse, los jóvenes acabaron casándose. “Nos fuimos de luna de miel a Ciudad de México porque allí vivía mi mamá, y nos quedamos dos años hasta que decidimos volver”. En Mérida tuvieron a sus cuatro hijos.

Acosta Herrera comenzó a hacer cargo de un puesto de lotería. A los 40 años consiguió empleo como vigilante en una dependencia del Ayuntamiento, que aún mantiene y cuida con esmero porque está consciente que a su edad ya no es fácil conseguir trabajo.

Sin embargo, siempre termina sucumbiendo al encanto de las ferias cada vez que puede.

Ahora solo acude a la de San Sebastián, a la que considera como la única que queda en la ciudad, “pues la de Santiago la acabaron las autoridades y San Cristóbal ya decayó bastante. Ojalá que ésta no termine, no tanto para que yo venga con mi puesto, sino porque es una tradición”.— Iván Canul Ek

Tradiciones Barrio

José Camilo Acosta Herrera está a cargo del frontón de la feria desde hace años.

Es por suerte

El puesto, dice, no es de él. “Lo rento, pero todo lo demás es mío, las bateas (donde se lanzan las canicas), yo las mandé a hacer, y los premios los compro, solo el puesto (la estructura) rento”. Con tantos años al frente de las canicas, dice que no hay ningún secreto para ganar y todo es cuestión de suerte. “Los niños son los que más ganan y sacan premios. Hace un año se llevaron muchos peluches, y es que ellos cuando lanzan ni siquiera ven dónde y ganan; pero los más grandes están busca y busca cómo hacerlo y nada más no le hacen”.

Nada de “chafistas”

También dice que se ha topado con personas que esperan a que el encargado se distraiga para colocar las canicas con sus manos. “Vi cómo le hacían ‘chafa’ a mi suegro, en cambio aquí siempre estamos atentos y más cuando vivía mi esposa. Yo aquí estoy pendiente y me gusta que me ganen de ley”.