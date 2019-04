Las brigadas de la Profeco visitarán más gasolineras

Sigue la revisión

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Sisely Burgos Cano, explicó que las verificaciones y visitas a las gasolineras son facultad exclusiva y estricta de la Dirección General de Combustibles, que depende de la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia, cuyas oficinas centrales están en Ciudad de México.

Sin embargo, la delegación estatal sí está enterada de las inmovilizaciones porque parte del trabajo recae en esta oficina cuando el empresario realiza el trámite de desinmovilización.

“En estos momentos están las brigadas de verificación en el Estado”, dijo.

“Están investigando todas las denuncias reportadas en Yucatán. En su mayoría son por dar litros incompletos, es la denuncia más recurrente. O dan muy caro el precio. Recibimos la denuncia aunque no regulamos el precio”.

Al hablar de la gasolinera de Baca, informó que todavía no tiene el dictamen de las oficinas centrales, pero está enterada de su inmovilización por la prensa.

Conocerá a detalle los motivos y sanciones cuando la Dirección General de Combustibles emita su resolución. Lo mismo ocurrirá con las otras nueve gasolineras “clausuradas”.

“Hoy le puedo informar del número general de inmovilizaciones. No daré nombres porque no termina el proceso, es una acción preventiva”, explicó. “Llevamos 10 gasolineras registradas con inmovilizaciones de bombas despachadoras. Lo sabemos porque son las que se han acercado para realizar los trámites de desinmovilización. Casi puedo asegurar que son muchas más, pero hay gasolineras que realizan sus trámites en las oficinas centrales, no pasan por la delegación. Me enteraré cuando la Dirección General de Combustible nos dé a conocer los dictámenes finales”.

Cuando la Profeco inmoviliza las bombas despachadoras de gasolina por alguna investigación, no las “clausura” todas, precisó. Siempre deja una bomba en servicio para que no haya desabasto y deje sin combustible a los clientes.

Se le preguntó si las gasolineras de Yucatán venden barato en virtud de que las marcas yucatecas La Gas y Lodemo salieron como las que tienen el menor precio de combustibles del país y el estado.

“Fueron las que tuvieron menor precio respecto al monitoreo que hicimos del 13 al 20 de abril. Es un monitoreo semanal y es lo que informó el procurador del consumidor en la conferencia del presidente López Obrador el lunes pasado”, respondió. “Si nos apegamos a lo que dice el presidente, quien ha dicho que venden muy caro, que hay gasolineras que venden a 20, 21 y 19 pesos, está muy caro. Pemex dijo que les vende a 16 pesos el litro y ellos tienen un margen de gasto de 1.50 pesos aproximadamente. Lo demás es para que regresen al público consumidor el beneficio del subsidio, pero podemos constatar casi nadie lo lleva al cabo”.

La delegada informó que el trabajo de la Profeco ya cambió. Ahora no realiza verificaciones oficiosas y sorpresivas porque se prestaban a mal manejo. Hoy, las verificaciones, inspecciones e investigaciones se realizan en atención a denuncias formales del consumidor.— Joaquín Chan Caamal

“Ya se acabaron las verificaciones oficiosas”, enfatizó. “Solo se hacen verificaciones y visitas por alguna denuncia. Por ello es importante que denuncien, solo si el ciudadano ejerce su derecho podremos lograr combatir la corrupción en este sector”.

Lo que realiza en forma programada son las vigilancias anuales en temporada de cuaresma, vacaciones, día de las madres, 14 de febrero, pero únicamente realizan un monitoreo de precios y realizan exhortos a los comercios para que exhiban sus precios a la vista del público. La Profeco inicia algún procedimiento cuando durante sus monitoreos detecta alguna irregularidad, entonces de forma inmediata realiza la investigación. Ahora todo va en función de las quejas y denuncias, por lo cual éstas han aumentado.

“El presidente López Obrador dijo que tenemos que confiar en lo que se realiza para devolverle la confianza al consumidor, al pueblo y al comercio”, señaló. “Los programas ya no son operativos, son de monitoreo para hacer exhortos. Vigilamos que cumplan con toda la normatividad, pero hoy únicamente atendemos las denuncias de los consumidores y si en los recorridos algún ciudadano hace alguna denuncia la recogemos y la atendemos de manera inmediata”.

No tiene un término para que las oficinas centrales cierre el procedimiento y emita su resolución contra las gasolineras inmovilizadas. Puede tardar uno o dos meses o un poco más y tampoco llegarán juntas porque son tiempos distintos las investigaciones. Hasta que se agote el procedimiento la Profeco emitirá una resolución y sabrá si hay sanción económica, multa o clausura temporal, parcial o definitiva. La inmovilización de la gasolinera es una acción preventiva, mientras termina la investigación.

Dijo que las brigadas de las oficinas centrales pueden venir en cualquier momento, pero generalmente llegan cuando tienen un número importante de denuncias porque se quedan a realizar una investigación a fondo.

La Profeco atiende dos tipos de denuncias: una es la queja, que es cuando de manera particular afectan al consumidor. Por ejemplo, si el consumidor compra un refrigerador y no le respetan la garantía de daños, es una afectación personal, aquí procede una queja. Pero si el consumidor asiste a un restaurante y le cobran la propina de manera obligatoria y la incluyen en la nota de consumo, ésta es una afectación generalizada, por lo que procede la denuncia.

Las quejas se pueden presentarse en forma personal, por escrito en la oficialía de partes o por medio de un representante autorizado con un carta poder. Las denuncias se presentan de manera personal llenando el formato y también se atiende a través del teléfono 01800-4688722, en sus redes sociales facebook profecooficial y twitter @atenciónprofeco, en la plataforma de la página de Profeco o en la oficialía de partes por escrito.

