Las frutas, sustento de su hogar

“Empecé desde abajo, con solo unas 100 chinas”

Todos los días desde hace 15 años Mateo Canul Poot se instala bajo un árbol de la calle 69 rumbo a Kanasín, a escasos metros del Periférico, para vender frutas de temporada, ya sea enteras o preparadas con chile y limón.

El lugar, muy cerca de su casa, se convirtió en su centro de trabajo porque, además de que había perdido su empleo como cargador en las bodegas de ferrocarriles, se enfermó su esposa, quien hoy carece de la vista.

“Operaron a mi doña y yo ya no podía ir a trabajar porque había que buscar a una persona para que la atendiera y en esa época estaban chicos mis hijos”, cuenta.

Se vio de pronto atendiendo la casa, cocinando, cuidando a su esposa… Pero sin entrada fija de dinero la situación se ponía más difícil, hasta que alguien le sugirió que vendiera naranja dulce en el Periférico.

“Me pareció bien y en lugar de desanimarme fuimos a la Casa del Pueblo a comprar una bolsa de 100 chinas; en la casa las pelamos con nuestros cuchillos y salimos a venderlas”, dice Mateo.

“Gracias a Dios todo se vendió. Así empecé, desde abajo, con 100 chinas”.

Con el tiempo, además de naranjas dulces, Mateo comenzó a vender otras frutas de temporada, como mango, huaya, ciruela…

“Gracias a Dios aquí estamos y, aunque no se gana mucho, al menos sí sale algo”, apunta.

El señor asegura que lo que gana es solo para comida, pues no alcanza para nada más, ropa ni pensarlo. “Tengo dos pantalones porque no hay para comprar más”.

Por ello, dice, cuando gana un poco más procura cuidar bien el dinero. “Hasta dejé de tomar porque no sale, no hay para tomar, no hay para ropa, no hay para otra cosa”, enfatiza, y eso que en su puesto está desde la mañana hasta las 7 ó 7:30 de la noche.

Reconoce que está en un buen lugar, pero eso no es garantía de que gane mucho. “Aquí estamos al paso de camiones, de autos que van a Kanasín, pero a veces la gente no se detiene”.

El tiempo también le afecta; por ejemplo, cuando llueve nadie se detiene a comprar. El calor, sostiene, también es un problema porque hace que la fruta no dure.

“No es fácil vender, realmente es una chin…, pero aquí estamos buscando para comer”.— Jorge Iván Canul Ek